Juan Dalmau pide disculpas por su “silencio” tras legaciones de acoso y hostigamiento sexual en el PIP

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez dijo el lunes que han malinterpretado su silencio a raíz de denuncias de supuesto acoso y hostigamiento sexual en esa colectividad.

“La determinación reciente del PIP de delegar en la compañera María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del PIP, para que informara al país las acciones llevadas hasta el momento por el partido y las nuevas acciones que se tomarían para atender las acusaciones de acoso que ante nosotros habían llegado y de otras que advenimos en conocimiento hace unos días por las redes sociales, se ha tomado como silencio de mi parte. Al no emitir comentarios, algunas personas han pensado que se trató de que evadía expresarme. No era esa la intención, pero me disculpo con aquellos que así lo hayan interpretado. La intención nada tiene que ver con lo que pudo interpretarse y aprenderé de ello”, dijo Dalmau Ramírez en declaraciones escritas a través de sus redes sociales.

“Es crítico que el PIP se centre en, no sólo continuar atendiendo con celeridad el reclamo de estas compañeras mediante una investigación imparcial, sino, además, integrar efectivamente los procesos y protocolos que las leyes de acoso laboral y sexual estipulan para garantizar seguridad para todas las mujeres dentro del partido”, añadió.

“Tengo absoluta confianza en el profesionalismo y capacidad de justicia de la licenciada Jessica Martínez Birriel, la licenciada Yahaira Velázquez Correa y la doctora

Nellie Zambrana Ortiz, integrantes de la Comisión Especial anunciada. Esta comisión ahora necesita el espacio e independencia para hacer el trabajo tan delicado e importante que se les ha asignado”, continuó.

“La situación abre el espacio para establecer un diálogo necesario y servirnos para aprender y desaprender actitudes que nos ayuden a ser más justos, equitativos y mejores en lo personal, como partido y como país”, concluyó Dalmau Ramírez.

María de Lourdes Santiago, anunció el pasado miércoles, la creación de un Comité Investigativo por alegaciones de acoso laboral y hostigamiento dentro de las filas del PIP.

“A través de las redes sociales han surgido señalamientos y alegaciones sobre acoso laboral y hostigamiento que involucran a integrantes del Partido Independentista Puertorriqueño. Un caso en particular había sido traído a la atención del Partido, mediante comunicación del 2 de abril de 2022. En esa comunicación se plantea que un líder del Comité de Aguadilla había realizado comentarios de índole machista, misógina y discriminatoria contra una compañera. Sobre estos señalamientos, el licenciado Adrián González, Secretario de Organización y la licenciada Adriana Gutiérrez, Secretaria de Asuntos de la Mujer, iniciaron el 9 de abril de 2022 un proceso de investigación”, dijo Santiago Negrón en declaraciones escritas.

“En el día de ayer surgieron otros reclamos de compañeras militantes sobre acciones por parte de compañeros, que requieren una evaluación completa de los hechos y que se tomen las acciones correspondientes”, añadió.

Ante tales reclamos, tanto de la investigación en curso, como en cuanto a otras alegaciones, el Partido Independentista ha determinado designar una Comisión Especial. Esta Comisión tendrá la encomienda de evaluar los hechos de cada caso y emitir recomendaciones sobre acciones a tomar en cada instancia. Además, tendrá la responsabilidad de establecer guías y protocolos que contribuyan a garantizar que los espacios de militancia sean espacios seguros para todas. La Comisión estará compuesta por la licenciada Jessica Martínez Birriel, la licenciada Yahaira Velázquez Correa y la doctora Nellie Zambrana Ortiz.

“La posición del Partido Independentista siempre ha sido y será el rechazo a cualquier situación que puede colocar a compañeras en situaciones de discrimen y vulnerabilidad. Reiteramos el compromiso de nuestra institución con los derechos de todos… y subrayamos que nuestra aspiración de un Puerto Rico Libre es inseparable de nuestras aspiraciones de equidad y justicia”, concluyó.