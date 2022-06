Educación no permitirá la entrada de armas a las escuelas y derogará carta circular que lo permite

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo hoy que en los planteles escolares de la Isla no se permitirá la entrada de armas de fuego y la carta circular 2014 que así lo permite será derogada en los próximos días.

“Esta orden va a ser derogada esta misma semana. Lo que estamos finiquitando son esas herramientas que le permitan al director de escuela redirigir al padre o madre que se acerca al plantel escolar -y no sea un agente del orden público-, al cuartel más cercano a entregar su arma para poder accesar. Igualmente tener literatura, cartulina que informen que, en efecto, las armas no están permitidas una vez ingresemos al plantel escolar”, dijo en entrevista con Jay Fonseca en el segmento Los Datos son los Datos de Noticentro.

Aseguró que durante este verano comenzaron adiestramientos para lo que es el personal de seguridad de las escuelas, mientras que los maestros y directores recibirán instrucciones durante el inicio de clases. Ramos Parés indicó que los adiestramientos al personal docente se habían iniciado en el 2009 en conjunto con la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad Pública.

“La realidad en nuestras escuelas no hay una problemática de armas que nosotros tengamos estadísticas que estudiantes estén ingresando con armas, maestros estén ingresando con armas, así que venir a fomentar o hablar de la necesidad de que en efecto nuestros maestros porten armas, yo creo que no es la solución. Eso nos abriría la puerta a otros problemas. Nosotros sí, aún cuando no hay una problemática existente, mirando lo que está pasando en otras jurisdicciones, tenemos que prepararnos. Y a eso es lo que vamos”, sostuvo.

“Yo creo que más que nada, en respuesta a estos incidentes que han ocurrido en Estados Unidos, es el qué hacer, cómo hacer y estar listos sobre todo cuando hay un aviso de este tipo de incidentes. Así que estamos mirando tecnología, estamos mirando otras herramientas que nos permitan reaccionar rápido y proteger a nuestros menores dentro de la escuela”, aseguró.

El titular de Educación, en tanto, no descartó la instalación de detectores de metales, pero aseguró que se encuentra en la búsqueda de otro tipo de herramienta que pueda alertar a la facultad.

“Estamos mirando mucho más activamente otro tipo de tecnología, tecnología que nos permita identificar a un posible agresor que vaya a entrar a un plantel escolar y tecnología que le permita a la facultad tener un aviso en primera instancia. Una vez crucen por el portón escolar haya un aviso que les permita a todo el mundo reaccionar de primera. Yo no creo que los detectores de metales en ese momento sean nuestra primera herramienta. La persona que viene con un arma, literalmente, va a cruzar ese detector de metales y esto no lo va a evitar entrar al plantel escolar”, apuntó.

Su reacción se da luego que recientemente el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, abogara para que se le autorice a los maestros del país portar armas de fuego en el Departamento de Educación para garantizar su seguridad y la de estudiantes en caso de que un tirador activo intervenga en un plantel escolar. Esto tras la matanza ocurrida en Texas donde un joven de 18 años se atrincheró en una escuela y acabó con la vida de 19 estudiantes de cuarto grado y dos maestros. Planteó que la carta circular 24-2013-2014, firmada por el secretario de Educación de entonces, permite a maestros, guardias y otro personal a portar armas de forma oculta.