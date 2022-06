Denuncian falta de transparencia del Fideicomiso de la Reserva de Pensiones

El Frente en Defensa de las Pensiones denunció el nombramiento, a puertas cerradas, de un Comité de Transición que estará a cargo del Fideicomiso de Reserva de Pensiones, creado por el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), sin representación ni participación de los pensionados.

“Estamos haciendo un llamado desde ya a todos los pensionados y pensionadas incluyendo a los trabajadores activos que han puesto en peligro su pensión futura a una asamblea que vamos a estar desarrollando y vamos a dar detalles posteriormente en el mes de septiembre. Vamos a lograr una participación significativa de pensionados para impugnar todas estas medidas”, según Emilio Nieves Torres, portavoz de ÚNETE.

El 14 de marzo de 2022 se creó el Fideicomiso de Reserva de Pensiones y se aprobó un Reglamento para la administración de este. Sin embargo, el Reglamento incluye el Comité de Transición que elimina los representantes electos de los empleados públicos y permite al Comité Oficial de Retirados (COR) escoger cinco de los nueve puestos. También permite la intromisión de la Junta de Control Fiscal y una Junta de Inversiones con compensaciones de más de $50,000 anuales y un presupuesto inicial de $4,450,000.

Es decir, el COR, quienes negociaron con la JCF un recorte de 8.5% a las pensiones, nombrarán los primeros cinco retirados elegibles del Consejo de Beneficios que incluye el Fideicomiso.

Aurea Cruz, portavoz del Capítulo de Jubilados del Colegio de Trabajadores Sociales, mencionó que se trata de una acción antidemocrática diseñada por el COR para imponerse como falsos representantes de los pensionados.

“Para el Frente, es una afrenta que los integrantes del COR se hayan confabulado nuevamente con la JCF para crear un Comité de Transición, que es una burla del derecho a elegir democráticamente en las urnas, a nuestros representantes al Consejo de Beneficios del Fideicomiso. El objetivo del gobierno, la Junta y el COR es controlar los presupuestos para su beneficio y simultáneamente evitar que haya una verdadera representación fiscalizadora de los pensionados al momento de definir los estatutos del Consejo de Beneficios. Esto lacera la transparencia del uso de fondos y pone en peligro al Fideicomiso”, aseguró Sonia Palacios, portavoz de Construyamos Otro Acuerdo.

Según Nieves Torres, el Fideicomiso tiene la responsabilidad de definir los deberes de fiducia, la definición de conflictos de intereses, la remoción y reemplazo de miembros de ese consejo, normas de votación, un código de conducta, normas de confidencialidad, manejo de presupuesto y selección de representación legal y selección de otro personal profesional que necesiten.

El Fideicomiso pretende elegir a los representantes de los empleados públicos, activos y jubilados en octubre de 2023.

Palacios aseguro que el año que falta para que hagan las elecciones “es un año para aplastarnos”.

“Que no se nos olvide que el 0 recorte de pensiones es un logro de estos grupos, no es un logro del gobierno, ni es un logro de la JCF y mucho menos es un logro del COR. Perdimos el aumento en el costo de vida, pero, sin embargo, eso que perdimos por 20 años, para los miembros del Comité y el Fideicomiso sí se reconoce. El aumento en el costo de vida crea un daño para poder mantener las necesidades básicas, los servicios esenciales. ¿y nosotros? ¿no tenemos necesidades básicas?, ¿no hacemos compra?, ¿no pagamos luz?, ¿no pagamos gasolina?, ¿no pagamos hipoteca? A nosotros el dólar cada día nos rinde menos… ¿en este país de muchos pisos podemos seguir aguantando y los poderosos no? Ese es nuestro reclamo”, sostuvo Palacios.