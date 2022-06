Juan Dalmau se expresa tras querellas de acoso laboral y hostigamiento dentro del PIP

El excandidato por la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau Ramírez expresó hoy, sábado, tras querellas de acoso laboral y hostigamiento que involucran a miembros del PIP.

“Al no emitir comentarios, algunas personas han pensado que se trató de que evadía expresarme. No era esa la intención, pero me disculpo con aquellos que así lo hayan interpretado. La intención nada tiene que ver con lo que pudo interpretarse y aprenderé de ello”, expresó Dalmau Ramírez.

Mis expresiones ante la determinación reciente del PIP de delegar en la compañera @marialourdespip , Vicepresidenta del PIP, para que informara al país las acciones llevadas hasta el momento por el partido para atender las acusaciones de acoso 👇 pic.twitter.com/J7px8aE7QR — Juan Dalmau (@juandalmauPR) June 18, 2022

Además, el abogado también aseguró confiar “en el profesionalismo y capacidad de justicia” de las integrantes de la Comisión Especial que había sido anunciada por la senadora María de Lourdes Santiago.

Ante los reclamos, tanto de la investigación en curso, como en cuanto a otras alegaciones, el Partido Independentista determinó el pasado miércoles, 15 de junio designar una Comisión Especial. Esta Comisión tendrá la encomienda de evaluar los hechos de cada caso y emitir recomendaciones sobre acciones a tomar en cada instancia. Además, tendrá la responsabilidad de establecer guías y protocolos que contribuyan a garantizar que los espacios de militancia sean espacios seguros para todas. La Comisión estará compuesta por la licenciada Jessica Martínez Birriel, la licenciada Yahaira Velázquez Correa y la doctora Nellie Zambrana Ortiz.