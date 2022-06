Tania Vázquez, exsecretaria del DRNA, fue abogada de invasores en Bahía Jobos en Salinas

La exsecretraria del Departamento de Recursos Naturales, Tania Vázquez, tenía conocimiento del crimen ambiental que se cometía en la reserva Las Mareas en Bahía Jobos Salinas mucho antes de asumir el puesto en el gobierno, pues informe de un teniente del Cuerpo de Vigilantes indica que era la asesora legal de una de las personas que invadieron la zona.

Ayer en una transmisión en vivo por Facebook, el excandidato a la gobernación, Eliezer Molina, dio a conocer que un documento involucraba a la un exsecretario del DRNA con el crimen ambiental pero no reveló el nombre. No obstante, hoy la periodista Sandra Rodríguez Cotto, a través de su blog En Blanco y Negro con Sandra develó el documento donde se detalla la querella que señala a Vázquez.

El documento, un informe de trabajo con fecha del 9 de enero de 2017 del sargento Carlos Claudio Sánchez al teniente Roberto Padilla Salivan, relata la destrucción en el lugar y establece que Vázquez, la secretaria del DRNA de entonces, era la abogada de la persona con la que intervinieron por rellenar el mangle.

“Hoy día 5 de enero del 2017 informo que a eso de las 10:10 a.m. se intervino con el señor Awildo Jiménez Rodríguez ya que se pudo observar depositado relleno y había instalado 24 pilotes en el agua para la construcción de un muelle, ya el relleno estaba rebatido. En cuanto a los pilotes, le di una paralización verbal y me dice que no hay problema y si el tiro como 6 troces (”trucks”, camiones) aproximadamente de 15 metros cada uno, pero la propiedad es del señor Adam Joshua el solar es el número 40″, lee el informe.

“El Sr. Jiménez es el encargado, el dueño viene el 10 de febrero de 2017 y él tiene los papeles de ‘todo’ la propiedad y respecto a la verja me indica el teniente Padilla fue al área y le indicó que con la verja no tiene problema, hasta el Señor Abraham López hablo con él, quién está tramitando toda la permisología y por eso ellos siguieron con la construcción. En cuanto al primer caso que se llevó a la división legal del departamento, hubo una multa y un plan de mitigación en la cual el departamento iba a suministrar los árboles, pero nos indicaron que le dieron para atrás, y todavía en el día de hoy desconocemos lo que hay. La licenciada que lo estaba representando en el caso era la que hoy día la asignaron como Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Lic. Tania Vázquez Rivera”, dice el documento.

El teniente del Cuerpo de Vigilantes añade que las personas intervenidas cambiaron de abogados pero no revelaron el nombre. “Ellos ahora tienen otro abogado. Le indique que se va a solicitar una asistencia del área con el técnico, y luego esta intervención se va a anexar a la intervención que tiene con el compañero Sargento Ángel Colón”, indica el informe.

Según En Blanco y Negro Con Sandra, Arnaldo Jiménez, la persona con la que el Vigilante del DRNA intervino, era socio de uno de los que alega ser dueño de los terrenos en Salinas, Guillermo Godreau.

Vázquez anunció su renunció al DRNA el 31 de octubre de 2019 cuando trascendió que era objeto de una pesquisa del Negociado de Investigaciones Federales (FBI). La misma fue efectiva el 6 de noviembre. En el DRNA se investigaban contratos que involucran a la secretaria, relacionados al mantenimiento de las bombas de control de inundaciones que tuvo la empresa FLL Construction Inc con el DRNA, luego del paso del huracán María y que fueron pagados con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).