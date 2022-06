Representante pide detener aumento de LUMA

El representante novoprogresista Víctor Parés Otero rechazó hoy, jueves, el pedido de LUMA Energy de aumentar en 17.1 por ciento, a 33.9 centavos el kilovatio hora, la factura de la electricidad para los consumidores individuales y comerciales.

Del mismo modo, el representante por el Distrito #4 de San Juan, urgió a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) acelerar la transición a fuentes de energía renovables para aliviar la carga en los consumidores.

“Esta solicitud de aumento está basada en el incremento en el costo de petróleo asociado a la invasión de la Federación Rusa en Ucrania. Pero nuestra gente no puede aguantar más. Ahora mismo pagamos sobre $1.34 el litro de gasolina, cifra sin precedentes, además enfrentamos una tasa de inflación de sobre 8 por ciento; este aumento no se puede materializar. Nuestra gente no puede aguantarlo”, dijo Parés Otero.

El legislador novoprogresista pidió a la Legislatura agilizar la evaluación y aprobación del Proyecto de la Cámara 1387, iniciativa del gobernador, Pedro Pierluisi, dialogada con el Portavoz del PNP en la Cámara Baja, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez.

“Pedimos a la Asamblea Legislativa agilizar la aprobación del Proyecto de la Cámara 1387 cual transfiere del fondo de exceso de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) la cantidad de $165 millones hacia la AEE y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para así mitigar el aumento en los costos de combustible y evitar esta alza solicitada por LUMA”, sentenció el Representante por San Juan.

Parés Otero instó a la AEE agilizar el cumplimiento con la Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico), la cual establece como meta que para el año 2025 el 40 por ciento de la energía que se produzca localmente sea renovable, y para en el 2050 abandonar totalmente el uso del petróleo y carbón.

“Basta ya de atrasos, basta ya de contemplaciones que no abonan a cumplir con los parámetros de la Ley 17. Mientras más rápido cumplamos esas metas, más rápido salimos de la dependencia del petróleo y podemos hablar, en vez de oponernos a aumentos, a bajar el costo de la factura a nuestra gente. Esa debe ser la meta”, concluyó diciendo el Representante.

Luma hizo el pedido ayer al Negociado de Energía de Puerto Rico, el ente regulador.