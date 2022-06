Anuncian cierre de la PR-189 entre Gurabo y Caguas por tres fines de semana consecutivos

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realizarán trabajos de reemplazo del puente del lado sur de la PR-30 sobre la PR-189 entre Gurabo y Caguas. Por lo tanto, la PR-189, debajo del puente de la PR-30, estará cerrada durante tres fines de semana consecutivos.

Los trabajos comenzarán el sábado, 18 de junio a las 4:00 a.m. hasta el domingo, 19 de junio en la madrugada. De igual forma, continuarán el sábado, 25 de junio a las 4:00 a.m. hasta el lunes, 27 de junio en la madrugada y por último el sábado, 2 de julio a las 4:00 a.m. hasta el lunes, 4 de julio en la madrugada. Mientras que la PR-30 estará funcionado como hasta el momento en ambas direcciones.

Permanecerán cerradas:

Rampa de la PR-189 en dirección hacia Humacao

Rampa de acceso a la PR-189 desde Caguas a través de la PR-30

Permanecerán abiertas:

Rampa de la PR-189 hacia la PR-30, Plaza Centro Caguas

Rampa desde Humacao en la PR-30 hacia la PR-189

Rutas alternas durante los fines de semana:

Desde “Trampoline Park” en la PR-189, lado norte del puente, hacia la Universidad del Turabo en la PR-189, lado sur del puente:

Acceder a la PR-30 dirección a Plaza Centro Caguas, utilizar la rampa de salida en el kilómetro 2.3 de la PR-30 hacia la Ave. Rafael Cordero y continuar hasta incorporarse a la intersección de la PR-32, Gurabo. Luego, deberá proseguir por la PR-32 hasta la intersección con la PR-189 hacia la Universidad del Turabo.

Desde la Universidad del Turabo en la PR-189 lado sur del puente hacia “Trampoline Park” en la PR-189 lado norte del puente o hacia San Juan:

Utilizar la PR-189 dirección hacia Caguas hasta la intersección con la PR-32, luego proseguir hacia la intersección con la Ave. Rafael Cordero y continuar hacia el centro comercial Plaza Centro hasta la rampa de salida hacia Humacao. Luego, proseguir por la PR-30 para utilizar la rampa de salida en el kilómetro. 6.5 hacia la PR-181, Gurabo y tomar la rampa de salida de la PR-181 hacia la PR-30 en dirección hacia Plaza Centro Caguas. Por último, utilizar la PR-30 hasta el kilómetro 4.0 para incorporarse a la PR-189, rampa de salida norte.

Desde San Juan hacia la PR 189 lado norte “Trampoline Park”:

Continuar por la PR-30 hacia Humacao, para utilizar la rampa de salida del kilómetro 6.5 hacia la PR-181, Gurabo. Tomar la rampa de salida de la PR-181 hacia la PR-30 en dirección hacia Plaza Centro Caguas y proseguir por la PR-30 hasta el kilómetro 4.0 para incorporarse a la PR-189 utilizando la rampa de salida norte.

Desde San Juan hacia la PR 189 Universidad del Turabo:

Utilizar la rampa de salida del kilómetro. 2.0 de la PR-30 hacia Plaza Centro. Una vez se incorpore en la Ave. Rafael Cordero seguirá hasta llegar a la intersección de la PR-32, Gurabo y deberá continuar a través de la PR-32 hacia la intersección con la PR-189 hacia la Universidad del Turabo.

Desde Humacao hacia la PR 189 Universidad del Turabo:

Continuar por la PR-30 dirección hacia Plaza Centro Caguas, utilizar la rampa de salida en el km 2.3 de la PR-30 hacia la Ave. Rafael Cordero y una vez se incorpore en la Ave. Rafael Cordero deberá continuar hasta alcanzar la intersección de la PR-32 (Gurabo) y proseguir a través de la PR-32 hasta la intersección con la PR-189 hacia la Universidad del Turabo.