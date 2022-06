Ante nuevo aumento en la luz, Figueroa Jaramillo dice que LUMA solo piensa en hacer dinero

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, acusó al presidente de la empresa LUMA de solo “pensar en sus ganancias” ante el anuncio de un nuevo aumento en la factura de luz.

Figueroa Jaramillo se manifestó en contra del séptimo aumento a la tarifa solicitado por LUMA Energy al Negociado de Energía y los costos del contrato

“Este nuevo aumento de 4.9 centavos en la factura es insostenible e impagable. Si no se hubieran gastado $1,300 millones en el nefasto contrato de LUMA, ese dinero estuviera disponible hoy para amortiguar este aumento”, expresó a través de declaraciones escritas.

El presidente de la UTIER aseguró que ni LUMA ni su presidente, Wayne Stensby, muestran empatía con el pueblo ante los altos costos de vida que se están dando en estos momentos y que “como privatizadores que son, solamente piensan en sus ganancias”.

“Mientras el pueblo en estos momentos está pensado como conseguir el dinero para pagar un aumento del 17.1% en su factura, el presidente de LUMA sigue cobrando un millón de dólares al año. Le seguimos pagando a LUMA $2.8 millones en hospedaje, y millones en celulares, tabletas, vinos, comida y entretenimiento. Si el contrato con LUMA no existiera, y no se hubiese gastado tanto dinero en ellos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pudiera amortiguar este aumento y no pasarlo a las familias puertorriqueñas”, puntualizó.

El alza en el costo por combustible dio paso a una solicitud de LUMA Energy para un aumento en el costo energético de un 17.1 por ciento en la tarifa energética para el próximo trimestre que comprende los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, confirmó hoy, martes, el principal oficial regulador de la empresa, Mario Hurtado.

El aumento representa un alza de 4.955 centavos por kilovatio-hora, según validó Hurtado a preguntas de la prensa durante una conferencia de prensa en la sede del consorcio en Santurce.

El aumento, ajustado al promedio de lo que paga el cliente residencial, totalizaría a $19.82 adicional a lo que actualmente paga, que es $116.14.