Alcaldesa de Morovis retará a José Luis Dalmau en el PPD y no descarta aspirar a la gobernación

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, anunció que aspirará a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) y retará al actual presidente del partido José Luis Dalmau quien también busca mantenerse en la silla de la colectividad.

Maldonado, aunque no quiso adelantarse, en sus expresiones tampoco descartó una posible aspiración a la gobernación en las elecciones del 2024.

“Hoy he decidido dar un paso al frente y respondo a la convocatoria para elegir una nueva Junta de Gobierno, asumiendo la candidatura a Presidenta del Partido Popular Democrático. Ciertamente, este proceso interno es para lograr una verdadera reorganización de nuestro partido y ponerlo en posición de ganar las próximas elecciones, en las que nuestra isla se juega la vida. A pesar de que todavía falta tiempo para que se definan las candidaturas oficiales del 2024, debo dejar claro que no me tiembla el pulso y en su momento también estoy dispuesta a dar el paso por Puerto Rico. En su momento, por ahora vamos a devolverle el PPD a su base y a ponerlo a pisar el mismo suelo que pisan los puertorriqueños diariamente”, expresó la alcaldesa en declaraciones escritas.

Las expresiones de la alcaldesa se dan luego de que el presidente de la colectividad anunciara un proceso de votación para que los electores escojan la nueva Junta de Gobierno del PPD y la presidencia del partido.

Hasta el momento, la alcaldesa es la única que ha aspirado a retar al presidente de la colectividad.

Maldonado, ha sido muy crítica del presidente de la colectividad, específicamente cuando este realizó expresiones en contra del aborto.

Aquí sus expresiones:

A TODO EL PUEBLO MOROVEÑO:

Desde que asumí las riendas del Municipio de Morovis, en enero de 2017, lo hice con el más profundo sentido de compromiso con las necesidades de la gente moroveña. Han sido muchos los retos desde entonces: huracanes, terremotos, pandemia, etc. Sin embargo, el reto más fuerte que he tenido que enfrentar ha sido la dejadez gubernamental en asuntos de vital importancia para los moroveños y para todos nosotros como puertorriqueños.

El Partido Popular Democrático, desde su fundación, ha sido el vehículo de transformación y justicia social para nuestro Puerto Rico. Durante mi tiempo como Vicepresidenta del PPD he podido identificar muchísimas áreas dentro de nuestra propia institución que necesitan atención urgente y no se puede seguir “pateando la lata”.

Por amor a mi partido, el que nos legó la generaciones de Muñoz Marín, Hernández Colón y grandes hombres y mujeres de nuestra historia, es hora de asumir el reto y devolverle al PPD su norte. Hoy he decidido dar un paso al frente y respondo a la convocatoria para elegir una nueva Junta de Gobierno, asumiendo la candidatura a Presidenta del Partido Popular Democrático. Ciertamente, este proceso interno es para lograr una verdadera reorganización de nuestro partido y ponerlo en posición de ganar las próximas elecciones, en las que nuestra isla se juega la vida. A pesar de que todavía falta tiempo para que se definan las candidaturas oficiales del 2024, debo dejar claro que no me tiembla el pulso y en su momento también estoy dispuesta a dar el paso por Puerto Rico. En su momento, por ahora vamos a devolverle el PPD a su base y a ponerlo a pisar el mismo suelo que pisan los puertorriqueños diariamente.

A mi pueblo moroveño, que no tenga la más mínima duda de que seguiré dando las luchas por mi pueblo. Mi gestión como alcaldesa, seguirá con el mismo compromiso del primer día y seguiré dando la batalla, en el foro que sea, como ya han sido testigos. No me falta la voluntad para poder cumplir a cabalidad todos los retos que enfrento tanto a nivel político como a nivel gubernamental. Seguiremos trabajando por Morovis, mientras daremos la batalla también por nuestros hermanos de los demás 77 municipios y de aquellos que han tenido que abandonar a su amada isla, buscando mejores oportunidades. Vamos con firmeza, dedicación y compromiso. Cuento con ustedes y pueden seguir contando conmigo... ¡como siempre!