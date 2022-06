Secretario de Educación revela cuál es la función de Álvaro Pilar en el Departamento

Como un “apoyo” a la gerencia de proyectos de infraestructura, describió el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, las funciones en la agencia de Álvaro Pilar, incorporador de las organizaciones sin fines de lucro vinculadas al escándalo del Super Pac, Salvemos a Puerto Rico.

Pilar, una figura cercana al gobernador Pedro Pierluisi y a su cuñado, Andrés Guillemard, mantiene un contrato en el DE por $10 mil mensuales. El contrato se dio a la firma también incorporada por Pilar, Accelerate Advisors LLC, un mes antes de conseguir la contratación.

Para conocer en detalle la labor que realiza Pilar como parte de la cuantiosa contratación, el secretario ya fue citado por la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes. Se espera que para fin de mes, el secretario comparezca ante la comisión. Sin embargo, en entrevista Punto por Punto, el titular, enfatizó que Pilar ya mantenía un contrato con la agencia previo a su entrada al Departamento.

Ramos Parés justificó la contratación, destacando el bagaje de Pilar como exdirector de Autoridad de Puertos bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño y como gerente de grandes proyectos. No obstante, indicó que actualmente, parte de los servicios que ofrece a Educación en conjunto con Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) es la gerencia de proyectos sobre las escuelas con columnas cortas del país.

“Es la personas que está mano a mano con cada uno de los contratistas a través de toda la Isla y asegurándonos que se cumplan con las fechas y con los criterios de construcción que en efecto hemos estado solicitando”, sostuvo.

El representante del Partido Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, había presentado en el programa Rayos X facturas sometidas por Pilar al DE que levantan dudas, ya que en una sola hoja factura $10 mil.

“Son facturas englobadas”, dijo el legislador.. Sostuvo que la presidenta de la Comisión de Educación accedió a su petición para citar al secretario Ramos para aclarar los pagos que se efectúan a este contratista.

Una de las líneas en la factura de Pilar cobra poco más de $1,000 por visitar una escuela en Canóvanas. Se indica que el contratista estuvo ocho horas en la Escuela Vocacional William Rivera Betancourt en Canóvanas.

La firma de Pilar lleva dos contratos con Educación. Antes del segundo contrato, el exdirector de Puertos sometió una propuesta con la que pretendía elevar su facturación a $20 mil mensuales.

“Ese muchacho es un gate-keeper”, dijo una fuente de Metro sobre la función de Pilar en Educación. Según esta persona, Pilar se encarga de determinar cómo se distribuyen los contratos en Educación y vela por los intereses de figuras cercanas a La Fortaleza.

Pilar fue el incorporador de las “organizaciones sin fines de lucro” mediante las cuales se hicieron donativos de forma anónima al Super Pac, Salvemos a Puerto Rico, que desarrolló una campaña contra Wanda Vázquez Garced en las primarias y contra Charlie Delgado en las elecciones. El modelo para ocultar la identidad de los donantes culminó en la convicción federal de Joseph Fuentes Fernández por mentir sobre los donativos. Pilar también defendió el estatus de sin fines de lucro de Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad cuando en la campaña primarista de Pierluisi contra Wanda Vázquez Garced el Departamento de Estado retiró ese estatus. Así mismo fue quien se querelló de un alegado esquema de esconder información en los informes de ingresos y gastos de la campaña primarista de Vázquez Garced.

En una entrevista Punto por Punto con Metro, el secretario de Hacienda, Francisco Parés reiteró que las organizaciones Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad no aparecen registradas para fines de exención contributiva como sin fines de lucro. El hecho de que no estén registrados podría apuntar más a que eran entidades fantasmas…, cuestionó Metro. “No tengo todos los elementos para hablar de esto y tampoco podría divulgar información particular. Lo que sí debe saber Puerto Rico es que al momento de ver individuos que hacen reclamaciones de deducciones por pagos a entidades sin fines de lucro, en la gran mayoría de los casos el departamento está en posición a través del procesamiento de la planilla para poder determinar si esa deducción es admisible o no”, dijo Parés.

En el 2010, la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos solicitó la renuncia de Pilar por el manejo de las finanzas de la corporación pública.