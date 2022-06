Secretario de Educación busca sustituto para Héctor Joaquín Sánchez

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo hoy que se encuentra en el proceso de evaluación de recursos para llenar la vacante de subsecretario de la agencia, luego que retirara a Héctor Joaquín Sánchez por asuntos de confianza.

“La realidad es que la relación de él y lo que es su estadía en el puesto de subsecretario finalizó. Estuvo un año aquí conmigo compartiendo labores de oficina. Llegó el momento de hacer cambios en el equipo de confianza, esos cambios comenzaron ya y uno de ellos fue con el profesor Héctor Joaquín Sánchez”, dijo el secretario en entrevista con Metro “Punto por Punto”.

Indicó que Sánchez estará fuera del Departamento y no tiene planes de regresar a su puesto de carrera como maestro paisajista. Ramos Parés indicó que actualmente, Sánchez, también ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, tiene una petición de licencia sin sueldo para moverse a realizar otras funciones. “Va a estar ejerciendo funciones en otro lugar”, aunque no precisó si se quedaría en el gobierno.

Se había rumorado que la salida de Sánchez se debía a una supuesta influencia de su parte a miembros del comité que seleccionan a los docentes que fueron premiados por excelencia. Para entonces, Ramos Parés dijo que “hubo unas quejas, unas situaciones que se están atendiendo”, pero no especificó si guardaban relación.

“Hay un proceso de querellas que ya el Departamento tiene y lo está manejando y de acuerdo a lo que ocurra en ese proceso, nosotros estaremos actuando y daremos mayor información. Hasta este momento, la determinación mía responde a la dinámica de la oficina, que es un proceso de confianza en donde este servidor tiene la oportunidad de escoger a su personal”, dijo entonces.

No obstante, el gobernador Pedro Pierluisi manifestó que Sánchez continúa gozando de su confianza a pesar que Ramos Parés se la retiró.

Sánchez fue nombrado comisionado electoral del PNP en agosto de 2020, luego que Pierluisi ganara la primaria a la gobernación y asumiera la presidencia de la Palma. En enero de 2021, pasó a la subsecretaría asociada de Educación bajo la jefatura de Elba Aponte Santos, cuyo nombramiento posteriormente sería rechazado por el Senado.