Hospitales de Puerto Rico se preparan para enfrentar a los ‘hackers’

Los hospitales y facilidades médicas en la isla están más preparados para reconocer a los hackers o intrusos cibernéticos los cuales se dedican a robar información de pacientes o en invadir la operación administrativa que se maneja en los sistemas operativos de estas instituciones.

“Me parece que hemos dado un paso muy importante para protegernos de los intrusos cibernéticos o como se le llaman comúnmente, los famosos hackers que tanto problema han causado en el mundo entero. La Asociación de Hospitales de Puerto Rico logró reunir a sus miembros en un taller que nos ofreció el experto John Riggi, persona que ha trabajado cerca del FBI y la CIA, acumulando más de 30 años de experiencia como empleado y asesor de Agencias Federales y que se desempeña actualmente como asesor de seguridad cibernética para la American Hospital Association, a la cual estamos afiliados. Ante la ola de secuestros cibernéticos como el que acabamos de pasar con la Autoridad de Carreteras, estamos tomando medidas especiales para proteger la información que manejan nuestros hospitales y asociados. No cabe duda que esta ola de hackers tiene a todo el mundo en alta expectativa, ya que ellos buscan lugares donde se acumula mucha información personal. Los hospitales no son la excepción, nosotros tenemos que estar en alerta las 24 horas del día porque estas personas también vigilan nuestros sistemas en busca de la oportunidad de poder entrar a nuestros terminales de computadoras. El robo de información es un negocio lucrativo para el cual se recomienda estar alerta ante el acecho del crimen cibernético”, señaló el licenciado Jaime Plá Cortés, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

“Lo más importante para las personas responsables en el manejo de sistemas operativos computarizados es que tengan un protocolo para poder enfrentar a los hackers. Dada la ola violenta de ataques cibernéticos que nos afecta a todos, es necesario aplicar desde sencillos conceptos hasta la utilización de programas especializados cuyas aplicaciones reconozcan la presencia de intrusos en su computadora. Los “hackers” operan en busca de la confianza del operador del sistema o en su lugar se aprovechan del descuido accidental para entrar a su cuenta y de allí navegar por todo el sistema operativo ya sea personal, corporativo y del gobierno. El no abrir un email de persona desconocida o no aceptar una invitación para unirse a algún grupo puede salvar sus sistemas operativos. Recomendamos cambiar periódicamente sus contraseñas y no dejarlas grabadas en su computador. La simple sospecha de que algo anda mal ante una solicitud de amistad o contestación de un correo electrónico, es suficiente para aplicar el protocolo de protección contra los “hackers”” o piratas cibernéticos”, explicó el experto cibernético John Riggi.

Debido a la más reciente experiencia que vivió el pueblo de Puerto Rico, donde un hacker bloqueó la cuenta de Autoexpreso en la Autoridad de Carreteras, el experto en crimen cibernético recomendó que sean pocas las personas que tengan acceso a la contraseña de los sistemas. En el taller se ofrecieron múltiples consejos y estrategias para enfrentar a los “hackers”, muchas de las cuales no se harán públicas, de manera que no sean detectadas por los invasores cibernéticos.