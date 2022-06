Expertos advierten que no se verá de inmediato reducción en precio de la gasolina debido a moratoria en la crudita

A solo horas de que entrara en vigor la Resolución de la Cámara 332 que impone una moratoria al impuesto de la gasolina y al diésel, el director del Centro Unido de Detallistas (CUD), Carlos Crespo, catalogó como “tarde pero buena la firma del gobernador” al tiempo que aseguró que la medida beneficiará a la ciudadanía.

“En momentos donde se prevé que la gasolina pueda llegar a $2 el galón, $6 el litro pues no hay duda de que por lo menos es un alivio para el consumidor”, sostuvo en una entrevista telefónica.

El también presidente del Comité de Gasolina y Centro de Inspecciones del CUD, advirtió que la moratoria al arancel de la llamada “crudita”, no se reflejará de inmediato en las bombas de gasolina.

“Todavía no se va a implementar porque tiene que pasar un proceso primero por Hacienda y después por DACO, quien va a reglamentar y fiscalizar que se le pase la rebaja de los 16 centavos al consumidor”, explicó Crespo.

Sobre este particular, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, especificó que la agencia sólo se encarga de regular el margen de ganancia. El cálculo se reduce a cuatro centavos por litro.

“Esto significa que si un mayorista o minorista de gasolina se ganaba 16 centavos por galón, cuando se emitió la orden de congelación, no importa los cambios en precios a nivel internacional, ninguna persona que comercialice este producto en Puerto Rico puede ganarse más de lo que se ganaba el 24 de febrero que fue cuando la orden entró en vigor”, abundó el titular de DACO.

Para ejemplificar el impacto que verán los consumidores, Rivera Rodríguez mencionó un posible escenario que la ciudadanía podría experimentar en los próximos meses.

“(Supongamos) que el mercado (internacional) continúa el alza. Podría ser que el mercado, de un día a otro, aumente seis chavos. Si se establece la crudita, ¿cuánto es? Seis menos cuatro son dos centavos”, agregó.

Detallistas relatan sus desafíos

A pesar de que los consumidores se beficiarán de la moratoria al impuesto de la crudita, los detallistas de gasolina recibirán un leve beneficio. Crespo, por su parte, indicó que los comerciantes han tenido “que cambiar la forma de mercadear” dado a que el límite en el margen de ganancia restringe su fuente de ingresos.

“Eso crea un disloque en nuestras ganancias y el compromiso no lo podemos cumplir a cabalidad por la restricción que nos ha puesto DACO”, recalcó el director del CUD.

Crespo también enumeró los retos que enfrentan los comerciantes que se dedican a la venta de la gasolina en el país.

“Ya tenemos detallistas que no pueden comprar gasolina premium porque el dinero no les da. Tenemos detallistas que no están pagando renta. Tenemos detallistas que se están combinando con otros detallistas de la misma marca para, por ejemplo, el camión de 10,000 galones pues uno coger 5,000 galones y el otro 5,000 galones porque el dinero no les da”, reveló.

El también presidente del Comité de Gasolina y Centro de Inspecciones del CUD sostuvo que en las tres décadas que ha trabajado en la industria, es la primera vez que experimenta un aumento tan significativo en los costos del petróleo.

“En mis 33 años de experiencia estamos pasando por la situación más grave que ha habido en la industria de la gasolina y se prevé que aunque se acabe la guerra esto va a durar más de seis meses”, anticipó.

La moratoria a la crudita tiene una duración de 45 días a partir de hoy, miércoles.