Detallistas de gasolina: “Nos están obligando a cerrar”

Luego de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmara la Resolución Conjunta de la Cámara 332 que establece una moratoria en el impuesto a la gasolina y al diésel “oil” (crudita) por un periodo de 45 días, detallistas de gasolina señalan que los altos precios en el combustible los han obligado a cerrar gasolineras.

“Nos están obligando a cerrar. El mimo Gobierno, el mismo DACO, nos está obligando a cerrar, porque no da la ganancia para comprar gasolina”, aseguró Edgar Rosado, quien es detallista de gasolina. “Ahora mismo yo sé de detallistas de gasolina que no tienen premium. Yo no he tenido premium en varios de mis garajes, porque la gasolina premium es tan cara que yo no puedo tener acceso a ella. No la puedo pagar”, sostuvo en una entrevista con Jugando Pelota Dura.

Por su parte, Juan Gerardo Colón, el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, señaló que 53 centavos de cada galón de gasolina vendido son para el Gobierno. “Lo que no se habla aquí claramente es que el total que se gana el Gobierno en un tanque de gasolina son 53 centavos por galón. Ellos le rebajan 16 centavos, ¿pero los otros 37 centavos?”, cuestionó.

Rosado y Colón coinciden en que, a pesar de que el gobernador firmara hoy la medida que otorga moratoria a la crudita, el precio de la gasolina no bajará inmediatamente. “Eso no va a fluir. Recuerden que nosotros compramos la gasolina a un precio y la tenemos todavía en un tanque. Va a bajar, paulatinamente”, añadieron.

