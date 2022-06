Pierluisi quiere ver si objeción de la Junta sobre la Reforma Laboral está fundamentada

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que la objeción de la Junta de Control Fiscal (JCF) al proyecto de Reforma Laboral tiene que estar fundamentada para tomarla en cuanta al momento de decidir si firma o no la medida.

“La Junta levantó una objeción que vamos a revisarla con cuidado para ver si tiene fundamento, porque no necesariamente porque la Junta se exprese de una manera yo voy a estar de acuerdo. Puede ser que yo estoy en desacuerdo, hay que ver cual fue el fundamento que levantó la Junta”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Cuando me hablan de Plan Fiscal, por ejemplo, esto no es como que cualquier cosa que pudiera ser inconsistente con Plan Fiscal entonces viola PROMESA, eso no funciona así”, añadió.

“Yo voy a revisar esa carta para ver si ese proyecto que está en mi despacho, primero, yo no se si la Junta tuvo la oportunidad de revisar el proyecto según se aprobó. Eso es lo primero que digo, hay que ver si la Junta estaba opinando sobre otra versión del proyecto, porque este proyecto ha cambiado durante el proceso legislativo. Segundo, quiero ver cual es la llamada inconsistencia con el Plan Fiscal, porque tiene que ser significativa y no es cuestión de que no es de su agrado, porque eso no funciona así. La Junta no puede arbitrariamente entorpecer el proceso legislativo en Puerto Rico. Eso sería un exceso. Yo voy a revisar esa carta y la voy en consideración cuando tome mi decisión. Pero no piensen que porque la Junta objeta, necesariamente eso conlleva que yo vete la medida, no. Yo voy a firmar o vetar esa medida de acuerdo a mi propio criterio”, sostuvo.

El lunes, el presidente de la Junta Fiscal, David Skeel expresó que el Proyecto de la Cámara 1244 sobre Reforma Laboral es inconsistente con el Plan Fiscal certificado y con la Ley PROMESA.