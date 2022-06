Lisie Burgos se opone a implementación de currículo de perspectiva de género en el DE

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz se opuso el martes, a la integración del currículo con perspectiva de género al Departamento de Educación.

“¿A quién quiere engañar el secretario Ramos? Lo que pretenden implementar no es un currículo per sé, pero que sí tendrá presencia en el currículo general del Departamento de Educación. Esto es una clara enmienda al currículo existente y una evidente implementación del ‘Currículo de equidad y respeto entre los seres humanos’ que anunciaron en enero pasado implementarían”, dijo Burgos Muñiz en declaraciones escritas.

“Por no tener nombre o título o no ser un currículo aparte, no deja de tener el impacto nefasto a nuestros estudiantes. Sigilosamente acapara el currículo educativo en todos los grados y atropella el derecho de los padres de ser responsables de la educación de valores a sus hijos. El nombre no hace la cosa y me opongo firmemente a esto”, añadió.

Según la representante, el titular de Educación, Eliezer Ramos Parés planea comenzar la integración del currículo de ideología de género a todas las materias como recomendación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE). Manifestó que la aplicación será de manera transversal para ampliar la discusión de lo que consideran una problemática social donde los estudiantes puedan identificar y erradicar esas conductas. Asimismo, expresó que el currículo no tiene un nombre, por lo que no era un currículo per sé, pero que será parte del currículo general del Departamento.

La Ley 85-2018, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, en su capítulo 11 y artículo 11.01 reconoce la libertad de los padres, tutores o encargados para dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos como un derecho fundamental, estableciendo que la escuela tiene una función subsidiaria no sustitutiva, de la responsabilidad paterna y materna. Asimismo, el inciso h de este mismo artículo reconoce como derecho de los padres, tutores o encargados el “seleccionar, de forma exclusiva, la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad”. Además, el artículo 11.02 de este mismo capítulo en su Inciso i señala como deber de los padres, tutores o encargados el “ser responsables de inculcar en sus hijos valores de respeto, cuidado y responsabilidad hacia la comunidad y propiedad escolar. Dichos valores incluyen el deber de mantener y devolver en buen estado a la escuela al finalizar el año escolar o cuando se le exigiese, los libros, materiales, equipos y computadoras que se les hubiese prestado para sus estudios”.

“La ley es clara y las acciones del Departamento de Educación violan el derecho fundamental de los padres de educar a sus hijos, usurpando las responsabilidades que la misma Ley 85 otorga a los padres, tutores y encargados. Lo preocupante de esto es que recibo muchos mensajes de padres denunciando que hace tiempo se está implementando el currículo de ideología de género en las escuelas del país. He recibido documentos y fotos de que la implementación en las escuelas ya es una realidad que debe detenerse de forma inmediata. El estado debe respetar el derecho constitucional de educar a los hijos conforme a los valores de los padres”, concluyó.