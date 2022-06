Destacan mejoras en accesibilidad a centros de votación, asegura Defensoría de las Personas con Impedimentos

El titular de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), Gabriel Corchado Méndez y el coordinador del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimentos, (PAVA por sus siglas en inglés) Gabriel Esterrich Lombay, informaron que luego de supervisar los eventos electorales celebrados el pasado domingo en Humacao y Aguas Buenas, se experimentó una notable mejoría en la accesibilidad a los centros de votación.

“El Programa PAVA, en representación de los electores con impedimentos monitoreó la accesibilidad de las elecciones especiales de ayer domingo en Humacao y Aguas Buenas, en cumplimiento con el Help America Vote Act y la Americans with Disabilities Act (ADA). La Help America Vote Act (HAVA), requiere específicamente que el elector con impedimento pueda realizar su voto de forma secreta e independiente y la Americans with Disabilties Act (ADA), requiere accesibilidad y trato igual en los servicios públicos como el voto. En monitorías en seis (6) centros de votación en Humacao, el personal del Programa no encontró deficiencias en la accesibilidad requerida y en cuatro (4) centros de votación en Aguas Buenas, solo en uno de ellos en la Escuela Carmen Ortiz, se observaron asuntos de problemas de accesibilidad por falta de estacionamientos reservados”, señaló Esterrich Lombay.

“Esta mejoría es constante, cada evento monitoreado desde Guaynabo, Hatillo, Guayama y ahora Aguas Buenas y Humacao, se demuestra más cumplimiento, incluso se han observado casetas electorales accesibles que en las Elecciones Generales del 2020 no estuvieron presentes”, añadió Corchado Méndez, agradeciendo el trabajo de los funcionarios de colegio y los Comisionados Electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD).

El Coordinador del Programa PAVA en la Escuela Dr. Pedro Albizu Campos en Aguas Buenas, dialogó con la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, donde le informó la mejoría en la accesibilidad y selección de los centros de votación. “Fue un diálogo productivo donde expusimos la mejoría y los retos que faltan para lograr mas accesibilidad, la Comisionada al igual que todos los otros Comisionados se mantienen en buena comunicación con nuestro Programa, y esas son buenas noticias”, aseguró Esterrich Lombay.

Como siempre, el Programa informa que todo elector con impedimento que atraviese por algún problema con el proceso electoral puede comunicarse con nosotros al 787-725-2333 y preguntar por el Programa PAVA, por correo electrónico a gesterrich@dpi.pr.gov, brivera1@dpi.pr.gov, o a la Comisión Estatal de Elecciones al 787-777-8682 o por internet en ceepur.org.