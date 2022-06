Comunidades de Hatillo denuncian “abuso” por cortes constantes del servicio de agua

Residentes de las comunidades de Berrocal, Bayaney y Aibonito de Hatillo se manifestaron el martes, frente a la planta de filtración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Quebrada.

Durante la manifestación, los ciudadanos denunciaron lo que describieron como un “abuso” por parte de Acueductos ya que llevan más de seis meses con interrupciones constantes y prolongadas en el servicio de agua potable, denunció Migdalia Acevedo, residente de la comunidad.

“Desde hace seis meses, estamos sin servicio de agua lo cual impide que llevemos a cabo labores cotidianas como lavar ropa, cocinar y otros. Además, esta situación afecta a los residentes quienes más del 50 por ciento son mayores de 60 años y a más de una decena de encamados. Esas personas tienen que cargar cubos y hacer mil cosas para poder tener agua en sus hogares. Además, muchos de ellos son personas de recursos limitados lo que les impide tener cisternas. Esta situación es intolerable para los cientos de familias que vivimos en la comunidad”, denunció Acevedo en declaraciones escritas.

Acevedo aseguró los tienen semanas sin el servicio y cuando lo hacen disponible es en horas de la noche y en la mañana siguiente vuelven a carecer del agua potable. A pesar los ciudadanos reciben cada mes su factura.

Los manifestantes acompañados de pancartas con mensajes alusivos a la necesidad de agua también llevaban calderos, cubos y galones vacíos en representación de la falta del servicio. Decenas de ciudadanos de todas las edades vitoreaban el estribillo “Agua para Berrocal”, en alusión a una de las comunidades afectadas. Otros que se unieron a la manifestación fueron residentes de Bayaney y Aibonito, barrios que colindan con el sector Berrocal del municipio hatillano.

Además, de las familias, los comerciantes también lidian con la problemática que representa carecer del servicio. La falta de agua potable hace que los comerciantes tengan que incurrir en más gastos. Roberto Román, propietario de la Panadería El Ensueño, reclamó: “esta situación es insostenible. Llevamos meses sin el servicio y es un problema que, entre otros aspectos, aumenta los costos operacionales de nuestro negocio. A esto se añade que no hay un plan por parte del gobierno para atender la situación. No envían camiones cisterna de forma rutinaria, no hay un plan estructurado para saber cuándo reestablecerán el servicio. En fin, es una pesadilla con la que tenemos que lidiar día a día”.

Según describieron algunos de los manifestantes, hace como tres semanas, llegaron hasta la planta de filtración para conocer qué ocurría y por qué carecían del servicio. La respuesta por parte de los empleados fue atropellada, con faltas de respeto y con intimidación. “Lo que se dice es que cierran una válvula que es la que permite que el agua llegue a nuestra comunidad para enviarla a Camuy. Podemos entender que todos necesitamos agua, sin embargo, deben distribuir el servicio de forma equitativa y a todas las comunidades”, urgió Acevedo.

En octubre de 2020 así como en junio de 2021 la presidenta de la AAA, Doriel Pagán, anunció la inversión de alrededor de 11 millones de dólares para mejorar la planta. Sin embargo, los residentes reclaman inacción por parte de la agencia, quienes permiten que las comunidades estén meses sin acceso al servicio. “De nada vale que anuncien y anuncien proyectos valorados en millones de dólares sin las familias no tenemos agua en nuestros grifos. Es hora de hacer justicia a esta comunidad que no aguanta más”, finalizó Acevedo.