Cámara solicita a la Junta extender plazo para entregar resoluciones de prespuesto

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, solicitó a la Junta de Control Fiscal que extienda el plazo para que la Legislatura entregue las resoluciones conjuntas sobre el nuevo presupuesto del país.

El legislador envió una carta al presidente de la JCF, David A. Skeel, en la que le indica que tanto la Cámara como el Senado iniciarán un diálogo conducente a presentar una versión final del presupuesto. Destacó que el Senado aprobará hoy su versión del presupuesto en cumplimiento con el itinerario establecido por la JCF.

No obstante, adelantó que la Cámara no concurrirá con esa versión. “Eso no significa que no se esté trabajando. Las dos versiones son bastante similares. Pero procesalmente para poder unirlos en una sola versión lo idóneo es no concurrir y tener una versión ya acordada entre ambos cuerpos y discutirla directamente con la junta”, sostuvo Hernández Montañez durante un turno inicial en la sesión cameral del martes.

En la carta, propuso discutir con la JCF la versión del presupuesto que se desprenda del comité de conferencia en una reunión el 22 de junio próximo.

Asimismo, anticipó que la versión final sería aprobada el 27 de junio.

De otro lado, Hernández Montañez dijo durante su turno inicial que el martes 21 de junio la Comisión de Hacienda presentará en el pleno de la Cámara una medida relacionada a la transición del arbitrio de 4% de las manufactureras a contribución sobre ingresos. Destacó que se trata de una medida bipartita firmada por las delegaciones del PPD y PNP.

Sostuvo que al igual que la versión del presupuesto, esta medida será llevada a un comité de conferencia de manera que también sea presentada a la JCF el 22 de junio.