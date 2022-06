Secretario de Educación asegura no habrá cierre de escuelas ante baja en matrícula

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, rechazó el lunes que haya cierre o consolidación de escuelas, para atender la baja en matrícula.

“El gobernador ha sido bastante enfático con eso. En su política pública, no está el considerar un cierre de escuelas en este momento”, dijo Ramos Parés en conferencia de prensa.

“Yo creo que la reducción en matrícula que estamos viendo y que esperamos que se estabilice en unos 3-4 años, esa es la proyección que tenemos ahora mismo. Nos permita lograr lo que lo que públicamente se ha discutido. En la medida que tengamos recurso suficiente, lograr mucho menos matrícula por el salón, lo que permita una instrucción diferenciada, lo que permita individualizar con esos estudiantes. Así que yo creo que el camino verdad que estamos creando y que estamos formando nos debe llevar a eso en un corto plazo”, añadió.

Sobre la enseñanza de género, Ramos Parés reiteró que no habrá un currículo de equidad de género, sino que será parte de la enseñanza general de las materias.

“No va a haber un currículo aparte, esa fue la recomendación desde el día uno”, sostuvo.

Cuestionado sobre si no se llamará perspectiva de género, el secretario, insistió que la enseñanza no tiene ningún título ni nombre en particular.

Las expresiones del secretario se dieron en una conferencia de prensa en la que se anunció el inicio del Verano Educativo para los estudiantes de escuelas públicas que enfrentaron problemas académicos en el pasado año escolar.