Pierluisi se solidariza con los alcaldes y espera que no haya paro de labores

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que se solidariza con los alcaldes en caso de que recurran a un paro de labores como protesta a la negativa de la Junta de Control Fiscal (JCF) de darle una moratoria de dos años a la eliminación del Fondo de Equiparación.

“Bueno, yo me solidarizo totalmente con la posición de los alcaldes. Entiendo que lo mismo ocurre en la Legislatura. Aquí hay un frente unido y lo que espero es que la Junta recapacite. No queremos que suceda eso del posible paro, nadie quiere eso. Pero es que la junta en este tema ha sido bien intransigente y es momento de ceder. Estamos hablando de no seguir reduciendo el fondo equiparación mantenerlo al nivel actual y hay los fondos para eso. Estamos hablando de no requerirle a los municipios hacer una portación al plan Vital, que es un plan estatal y realmente eso le corresponde al Gobierno Central sufragar los costos”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Aquí estamos todos, excepto la Junta, en la misma posición. Y lo que espero es que no llegue a extremo, de qué tengan que ir a un paro en Puerto Rico”, añadió.

Los alcaldes -a través de una representación de la Asociación y Federación- se reunirán con la Junta Fiscal para intentar que se le conceda la moratoria en el Fondo de Equiparación. Supuestamente, si la Junta se mantiene en su posición, algunos alcaldes harán paro de labores.