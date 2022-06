Impredecible que haya una baja en los precios de la gasolina

Los precios de la gasolina continuarán en alzada y no se vislumbra que haya un cambio ni para el verano ni para un futuro inmediato.

Al momento, para las estaciones que se reabastezcan hoy, la gasolina regular debe rondar el $1.31 y $1.37, la premium entre $1.35 y $1.54 y la diesel $1.36 y $1.50.

El licenciado Héctor Román Maldonado, director de la División de Estudios Económicos del Departamento de Asuntos al Consumidor, explicó en Metro Al Mediodía que son varios los factores que influyen en ese aumento de los precios de la gasolina. Indicó que unos de ellos es la acelerada demanda del producto y su poca oferta. La guerra entre Ucrania y Rusia ha sido un catalítico para la situación, puesto que Rusia es el tercer productor de petróleo.

“(Rusia) tiene, en términos de productos refinados, el segundo lugar de la oferta en el mercado internacional. Así que, si Rusia está en guerra o los productos rusos salen de los mercados internacionales, va a ocurrir entonces una competencia de ver quién se queda con el resto de los productos internacionales y eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Una demanda acelerada y poca oferta”, dijo el experto.

Explicó que partir del verano del año pasado se comenzó a observar la aceleración de la demanda a raíz de la recuperación de actividades que se limitaron por la pandemia del COVID-19, como por ejemplo, los viajes. Mientras, la segunda alza en los precios se comenzó a registrar en febrero, precisamente con la guerra, momento en el que DACO emitió una orden congelación de márgenes de ganancia de la empresas mayoristas, de las distribuidoras y de los detallitas.

Y ahora con la llegada del verano, Román Maldonado no anticipa que haya cambios en el precio de la gasolina al asegurar que en esta época del año es cuando más gasolina se consume. Explicó que en los meses de julio y agosto siempre se disparan los precios y para septiembre comienzan a bajar, pero al momento no se espera que eso vaya a ocurrir.

“El año pasado no ocurrió y este año no hay previsión de que se vaya a desacelerar el precio porque la demanda está demasiado reforzada para la poca oferta que hay. Necesitamos que los países productores de productos petroleros lleven al mercado mucha más cantidad de oferta para poder reducir los precios”, puntualizó.

Un pronóstico del precio que pudiera llegar a alcanzar el producto, según Román Maldonado no se puede estimar. Sin embargo, sostuvo que lo que se ha estado experimentado es que el mercado está sobre reaccionando a cualquier información que pueda afectar -ya sea la demanda o la oferta- desde el 24 de febrero.

“Durante la semana pasada, nosotros observamos que la Unión Europea había determinado realizar un embargo a los productos petroleros terminados rusos. Al eso ocurrir, ahí vimos cuando el mercado empezó a subir nuevamente, ahí fue que sobrepasamos el $1.30 e iba rumbo al $1.40. Ya nosotros llevamos dos días consecutivos de caídas en los mercados, cayó el viernes, está cayendo durante el día de hoy, pero esta cayendo bien poco, a raíz de un centavo por litro. Sabemos que como está tan caro, cualquier cambio a la baja es un alivio, pero lo que nosotros vamos a continuar viendo es ese exceso de volatilidad y ese mercado sobre reaccionando a lo que son las noticias de lo que viene”, dijo.

Román Maldonado explicó que actualmente en la Isla se compra producto terminado bajo dos precios internacionales. “Nuestras empresas importadoras, tenemos cinco aquí en Puerto Rico, y esas cinco empresas utilizan contratos internacionales referenciado a esos dos mercados en Estados Unidos”, dijo.

Manifestó que lo propicio sería que terminara la guerra entre Ucrania y Rusia “para entonces poder saber con exactitud hacia donde se está moviendo el petróleo”.

“Actualmente no sabemos a dónde está yendo el petróleo ruso y no sabemos en el sentido que Rusia está exportando petróleo, ese petróleo esta llegando a India, a China, se refina y luego se transmite y se vende. No sabemos con exactitud cómo se está moviendo esa geopolítica y eso es importante para que los analistas puedan realmente hacer mejor criterio en cuanto a la oferta y la demanda, que es lo que a nosotros al final y al cabo nos afecta”, apuntó.

Román Maldonado aseguró que los precios de la gasolina serán insostenibles si las petroleras en las Américas no dan paso al aumento de su capacidad, la cual redujeron debido a la situación provocada por la pandemia del COVID -19.

“Durante la pandemia observamos como hubo mucha destrucción de demanda… Mucha de las empresa petroleras se fueron a la quiebra, depsidieron personal, redujeron al mínimo su capacidad y ahora lo están pensado dos veces para aumentar la capacidad, pero es necesario porque sino vamos a llegar a precios que van a hacer insostenibles. Ya al detal el precio de la gasolina se ha duplicado de lo que fue el promedio el año pasado”, sostuvo.