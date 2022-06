En veremos continuidad del estado de emergencia contra la violencia de género

A poco más de dos semanas para que expire la vigencia del estado de emergencia por violencia de género, el gobernador Pedro Pierluisi no ha decidido si extenderá la orden ejecutiva o si mantendrá en funciones al Comité PARE, que ha estado encargado de delinear las políticas públicas para combatir la crisis.

El mandatario ya recibió un informe de la oficial de cumplimiento del Comité PARE, Ileana Espada, en el que se detallan los objetivos logrados y las metas pendientes con relación al trabajo del organismo. Anteriormente, el gobernador había precisado que, a partir de los detalles del informe, tomaría su determinación sobre la continuidad del comité y el estado de emergencia.

“Antes de que termine el año fiscal (el 30 de junio) estaré anunciando mi decisión en cuanto a la declaración de emergencia por la violencia de género, las funciones del Comité PARE y, de igual manera, las funciones de la oficial de cumplimiento que designé para hacer valer la orden ejecutiva que emití el año pasado. Así que antes de que expire esa orden ejecutiva estaré anunciando que es lo que vamos a hacer a partir del 1 de julio”, afirmó Pierluisi esta tarde.

Una posibilidad que el primer ejecutivo dejó entrever hace unas semanas sería emitir directrices puntuales a aquellas agencias que aún no hayan implementado políticas dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres.

“Obviamente, la situación continúa, esto no es como que aquí podemos decir que se ha acabado la violencia de género. Por el contrario, continúa y hay que seguir luchando contra ella. Pero el detalle de qué es lo que vamos a hacer a partir del 1 de julio lo estaré anunciando antes de que expire este año fiscal”, recalcó en la rueda de prensa.

Entre los conceptos que se incluyeron en la orden ejecutiva figuró la decisión de política pública de desarrollar un “currículo de perspectiva de género” en los planteles públicos. Su implementación, que en un momento se previó para agosto de 2021, se ha dilatado, en tanto el Departamento de Educación optó por incorporar la perspectiva de género a la revisión curricular general.

“Básicamente en lo que es el currículo nosotros acogimos todas las recomendaciones del Comité PARE. El Comité PARE ha estado estrechamente colaborando con lo que la Subsecretaría de Asuntos Académicos y hemos insertado (la perspectiva de género) de manera transversal. Quiere decir que (se incorporará) en básicamente todas las materias, elementos que permitan la amplia discusión de lo que es la problemática social, que es básicamente lo que se buscaba como herramienta: desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes para que a través de la discusión ellos puedan identificar y erradicar estas conductas”, manifestó en la misma conferencia el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“El currículo no tenía un nombre, no era un currículo ‘per sé’. Lo que hizo el Comité PARE fue hacernos unas recomendaciones. La realidad es que la carta circular de ‘Equidad y respeto para todos los seres humanos’ lo que buscaba era de alguna forma concentrar y darle la base suficiente para que la Subsecretaría de Asuntos Académicos pudiera no solamente trabajar en esta área en particular (sino) igualmente obligaciones de la propia Ley 85 (ley orgánica de la agencia) que no se habían trabajado y un tema de valores que estaba insertado ahí, e igualmente otras leyes y resoluciones que se han ido aprobando a través de la historia”, añadió el secretario.

Según Ramos Parés, la decisión de no desarrollar propiamente un currículo con perspectiva de género, como se dio a entender inicialmente, provino de la recomendación del Comité PARE.

“Va a ser parte del currículo general del Departamento. No va a haber un currículo aparte. Esa fue la recomendación desde el día uno del propio Comité PARE”, sostuvo Ramos Parés.

En enero, las representantes de las cinco organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que forman parte del Comité PARE criticaron a Ramos Parés tras anunciar que el Departamento de Educación se distanciaría del término de perspectiva de género en favor del concepto de “equidad y respeto entre los seres humano”.

En esa ocasión, las organizaciones cuestionaron el desarrollo de un currículo “que sea incapaz de distinguir las opresiones por género de otras formas de violencia”.