Solo en estos lugares se podrán prender las barras LED sin que te multen por $250

Esta semana el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó una ley que prohíbe el uso de barras de luces “Light Emitting Diode” (LED) en las vías públicas del país.

El proyecto de la Cámara (PC 510) fue radicado por el representante José “Pichy” Torres Zamora quien explicó que solo se prohíbe el uso de las barras LED en las carreteras estatales o municipales y que los ciudadanos que tengan instalados estos accesorios en sus vehículos sí podrán utilizarlos en lugares de poca iluminación como en carreteras privadas en los campos o si el vehículo está estacionado en su hogar.

“Básicamente lo que te dice es el uso, no dice instalación o no instalación, no dice no instale, dice uso, si tú las quieres tener y las usas en el campo o carretera de monte las puedes utilizar. En tu casa si las quieres prender en el parking, lo puedes hacer, pero usarlas en la vía pública como tu aditamento para alumbrar de noche no”, expresó Torres Zamora en entrevista con TeleOnce.

Además, el representante explicó que esto no aplica a las luces que ya vienen instaladas de fábrica ya que estas cumplen con la reglamentación federal de iluminación.

El proyecto enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para que se emita una multa de $250 a los ciudadanos que utilicen este tipo de luces en sus vehículos que no vienen instaladas de fábrica y que pueden llegar a cegar a los demás conductores en las carreteras.

“Al manejar los vehículos con estas barras de luces LED o HID encendidas se inhibe la habilidad del conductor que transita en dirección contraria de ver, dejándosele prácticamente ciego. De igual forma, cuando se transita en una misma dirección y el vehículo que va detrás tiene este tipo de barras de luces encendida, se imposibilita la visión del conductor que va adelante, pues esa luz deslumbrante se proyecta en el retrovisor. Esta situación afecta a todo tipo de conductor ya que por la noche nuestra capacidad visual se reduce hasta el veinte (20) por ciento en comparación con la que tendríamos al circular de día, pero, incide particularmente en los adultos mayores con visión nocturna sensitiva y en los conductores que utilizan espejuelos”, lee la medida presentada en febrero de este año.

“El uso de estas barras de luces LED o HID de alta intensidad, además de un acto de imprudencia, constituye un gran peligro que pone en riesgo la seguridad de todos los conductores que discurren por las carreteras y autopistas de nuestro País, pues los conductores pierden la visión del camino mientras conducen. Ello, sin duda, podría ocasionar accidentes de tránsito de gravedad e, incluso, la muerte”, añade el documento.

En la medida se indica que toda persona que viole esta ley incurrirá en una falta administrativa y será sancionada con una multa de 250 dólares.

La ley entrará en vigor después de 90 días de su aprobación. La misma fue firmada el pasado 8 de junio, por lo que se multará a conductores desde el 6 de septiembre de este año.