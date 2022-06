Secretario de Agricultura dice que las personas que reciben ayudas del gobierno utilizan el dinero para comprar televisores

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, mostró su indignación en la noche del jueves luego de que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, expresara en una vista pública sobre Seguridad Alimentaria que el problema de inseguridad alimentaria que presenta el 33% de la población, se debe a la “falta de prioridades” de los recipientes de las ayudas del gobierno porque la gente gastaba el dinero en otras cosas como en “televisores”.

“Con esta nefasta visión y testimonio, el secretario de Agricultura intercambia la empatía y la solidaridad que debe poseer todo funcionario por la criminalización y el discrimen en contra de las personas de escasos recursos del país que son víctimas de la pobreza producto de la desigualdad social”, argumentó el legislador.

En la vista que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes se discutió la posibilidad de que Puerto Rico atraviese una escasez de alimentos en los próximos meses, alegaciones que el titular de la agencia negó rotundamente al mencionar que Estados Unidos es el país que más alimentos produce y exporta a nivel global.

En un momento dado, durante el interrogatorio del representante pipiolo Denis Márquez, González Beiró puso en duda los estimados que realizara en 2015 un informe del Instituto de Estadísticas, que concluyó que un tercio de los adultos en Puerto Rico enfrentaba algún grado de inseguridad alimentaria. De acuerdo con el secretario, una gran cantidad de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) utilizan las ayudas para sufragar otro tipo de gastos.

“Hay que analizar también cuáles son las prioridades de la población que recibe ese dinero, si verdaderamente lo que se le da para comida lo usan para comida, si no lo usan. Si hay personas mayores que sus familiares no los atienden, que es otra realidad que sufre Puerto Rico, que aunque tiene dinero en la tarjeta (del PAN) no tiene el acceso de irlo a comprar. Son tristes realidades que tiene nuestro pueblo”, dijo González Beiró.

“¿La posición del Departamento de Agricultura es que un alto por ciento de la gente que recibe el PAN no lo utiliza para sus alimentos?”, le cuestionó Márquez.

“Eso es así. Esa es mi posición, esa es la realidad (basada en lo que se ve) en la calle. Por eso hay programas de fiscalización. Lo de las prioridades de la gente no es un secreto, representante. Aquí le dieron dinero a la gente durante la pandemia y lo gastaron en televisores”, manifestó el funcionario.

Los legisladores Márquez Lebrón y Héctor Ferrer Santiago quedaron insatisfechos con las respuestas González Beiró durante la vista.

“Quedó patentizado, además, que no posee un plan abarcador y creíble para lidiar con el problema de la Soberanía Alimentaria en el país que, según un Informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico presentado en el 2015, de ese 33% de personas que presentan inseguridad alimentaria, un 9% se encontraba en la categoría de ‘muy baja seguridad alimentaria’ mientras que cerca del 22% de las personas indicó que han tenido que comer menos o dejar de comer una comida por falta de dinero, y otras conclusiones alarmantes”, agregó el funcionario del PIP.

Mientras, el legislador por el Partido Popular Democrático catalogó como “incompleto” la ponencia de González Beiró para enfrentar la presunta crisis alimentaria a la que se podría enfrentar Puerto Rico debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“De entrada, este plan está incompleto. No tiene métricas de cumplimiento. ¿Está de acuerdo con esa premisa?”, preguntó el representante Ferrer Santiago al solicitarle al secretario de Agricultura unas estadísticas.

De acuerdo con el propio titular de la agencia, los datos que ofrece el departamento “no son confiables”.

La Comisión atiende la Resolución de la Cámara 747, que persigue desarrollar un plan agrícola a corto, mediano y largo plazo para atender el desarrollo agropecuario de Puerto Rico, y el tema de seguridad alimentaria.