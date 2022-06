Investigarán denuncia de administradora ASG sobre supuestas llamadas de personal de representante para favorecer compañía de asfalto

El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes Ángel Matos García anunció el viernes, que tras los señalamientos realizados contra el representante Gabriel Rodríguez Aguiló por parte de la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado sobre peticiones a favor de una compañía de asfalto, iniciará una investigación en la Comisión de Hacienda sobre el particular.

“Ante las denuncias que hizo la administradora de la Administración de Servicio Generales, Karla Mercado, y como presidente en funciones, he dado instrucciones de celebrar una audiencia pública sobre la denuncia que ésta realizó, al amparo de la Resolución de la Cámara 763 radicada el 24 de mayo de 2021. Esta medida fue aprobada unánimemente el pasado de 7 junio de 2022, con el propósito de investigar y evaluar la implementación de las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales” para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019.

Esta vista será realizada por la Comisión de Hacienda y he encomendado al compañero Jesús Santa que, de inmediato, se garantice la deposición de la testigo y que se le extiendan todas las garantías que el reglamento de la Cámara confiere”, dijo Matos García en declaraciones escritas.

Según alegó Mercado en WKAQ 580, un empleado de la oficina del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, de nombre Manuel Matos, supuestamente llamó a ASG para procurar a favor de una empresa de asfalto. Rodríguez Aguiló alegó posteriormente, que esto es parte de “una componenda política” por las quejas de que las compras en ASG están lentas.

Asimismo, Mercado alegó que de la agencia se hizo una declaración jurada sobre el particular.

“Nosotros no aceptamos llamadas para que contratemos ciertas compañías o le demos espacio a ciertas compañías, como las hemos recibido en todo este proceso de tratar de hacer las compras transparente”, expresó Mercado.

Al ser abordada sobre la llamada que recibió su agencia por parte de personal de la oficina de un legislador esta respondió: “Personal de la oficina del representante Rodríguez Aguiló llamó a personal de mi staff de confianza procurando la contratación de una compañía en particular”.

Posteriormente, Rodríguez Aguiló, reaccionó e indicó que llamó a todos los empleados de su oficina para corroborar la información y aseguró que ni él ni nadie de su personal se ha comunicado con la ASG para favorecer la contratación de alguna compañía.

“No es cierto, yo no he llamado a nadie y yo sé por dónde viene esto. Esto viene porque yo he sido vocal en el sentido de las situaciones que estamos enfrentando en el gobierno de Puerto Rico con las subastas en ASG y yo no estoy acusando ni a ella ni a su equipo de trabajo de que son incompetentes o que tienen maldad”, expresó el representante en la emisora radial.

Rodríguez Aseguró que esto es un “golpe político” por su “fiscalización” en cuanto a los procesos de subasta en el gobierno de Puerto Rico.

“Quizás ella porque sabe que nosotros estamos presentando legislación para que sea más eficiente la ley de ASG pues está dándome un golpe político porque lo que hizo fue darme un golpe político, tratar de manchar mi nombre cosa que yo no voy a permitir”, añadió.