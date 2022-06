Gobernador no quiere emitir juicio sobre controversia entre Rodríguez Aguiló y administradora ASG

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el viernes que no va a emitir juicio sobre la controversia entre el representante Gabriel Rodríguez Aguiló y la directora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado, por una supuesta intervención de un empleado de su oficina a favor de una empresa de asfalto.

“No me voy a adelantar a los eventos. La política pública mía es que la ley hay que cumplirla y si la administradora de Servicios Generales ve cualquier irregularidad, ella tiene mi autorización. Las directrices que tiene es que refiera cualquier irregularidad a las autoridades, cualquier situación irregular que detecte. De este incidente particularmente yo no tengo los detalles. Pero sé que el representante se está expresando al respecto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

No obstante, Pierluisi Urrutia sí confirmó que ha recibido quejas en cuanto a la supuesta lentitud que hay en la agencia con las compras.

“Por eso es que ven que yo no puedo hacer unas afirmaciones generales porque dependen si, la comunicación se da meramente para pedir agilidad, pues eso es una comunicación. Otra comunicación sería si fue para favorecer a alguien en particular y yo no tengo esos detalles. Pero la realidad, y en estos días acabo de emitir una orden ejecutiva, aquí todos queremos una mayor agilidad en el proceso de reconstrucción y acabo de emitir una orden ejecutiva para permitir que agencias que tienen el peritaje y los procesos de contratación debidamente establecidos, como AFI, Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otras, que puedan llevar a cabo sus propias compras, porque yo lo que estoy buscando es agilidad. Servicios Generales tiene una cartera bien amplia y está haciendo lo que puede”, mencionó el gobernador.

Las expresiones del gobernador surgen a raíz de las denuncias de Karla Mercado de que supuestamente, Manuel Matos, un empleado de la Oficina del representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló, se comunicó con la agencia para solicitar ayuda comuna empresa de asfalto. Mercado aseguró que la denuncia pública fue fundamentada con una declaración jurada.

“Yo no voy a decir nada públicamente sin tener nada que lo respalde”, dijo Mercado en un aparte con la prensa.

Las denuncias de Mercado fueron rechazadas por el representante Rodríguez Aguiló.