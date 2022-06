Exfiscal Janet Parra dice que las cosas en Justicia “van de mal en peor”

La exdirectora de la División de Crimen Organizado y Drogas, Janet Parra, arremetió contra el Departamento de Justicia luego de que se encontrara no causa contra los imputados por el asesinato del exboxeador Héctor “Macho” Camacho.

“Yo me siento igual de triste y apenada que el día que renuncié, porque veo que las cosas en el Departamento de Justicia van de mal en peor”, expresó la exfiscal en entrevista con Los Datos son Los Datos (Wapa TV).

Parra denunció que el Departamento de Justicia no brinda los recursos necesarios a los fiscales para hacer su trabajo y resolver los casos.

“En el sentido de que no hay coordinación, no hay recursos, cómo tú puedes hacer un trabajo e invitar a la ciudadanía a ayudar cuando a la hora de la verdad no se le brindan los testigos lo necesario para que ellos se sientan en la confianza y sientan quie están siendo apoyados por el Departamento de Justicia, esto es crónica de una muerte anunciada”, indicó.

“Lamentablemente no sé dónde están las prioridades, los recursos no aparecen, hay que hacer el trabajo hay unos fiscales fajándose y no tienen los recursos para hacer su trabajo”, expresó.

“Las cosas que habían que hacer por ese testigo no eran gran cosa, era darle seguridad al testigo, un proceso de confianza que este sintiera que su seguridad no iba a estar en juego, hacer los proceso adecuadamente para que su probatoria no se vea afectada en los Estados Unidos, no era nada del otro mundo. El Departamento de Justicia sigue con miras a otras cosas, no dándole prioridad a lo que realmente es importante”, añadió.

Tras no poder lograr la comparecencia del testigo estrella en vista preliminar se encontró no causa contra los imputados del asesinato cometido hace 10 años.

El Ministerio Público active el viernes, varios mecanismos por virtud de ley para asegurar la comparecencia de William Ojeda Ramos, catalogado como un testigo esencial, en el proceso judicial iniciado contra los cinco imputados de asesinar al boxeador Héctor “Macho” Camacho y Adrián Mojica.

El Ministerio Público solicitó el viernes, una vista preliminar en alzada en el proceso judicial iniciado contra los cinco imputados de asesinar al boxeador Héctor “Macho” Camacho y Adrián Mojica, luego de que el juez, Elmer Rodríguez Díaz, emitiera una determinación de no causa para juicio.

La vista fue señalada para el 8 de julio.

“No estamos de acuerdo con la determinación del tribunal. La respetamos, pero diferimos. Sobre todo cuando demostramos las medidas contundentes que hemos tomado para garantizar la comparecencia de William Ojeda Ramos, como un testigo esencial. No vamos a desistir, nosotros vamos a pelear este caso”, afirmó el fiscal Héctor Siaca, quien representa al Ministerio Público junto a los fiscales, Edwin Ortiz Rivera III y Gabriel Redondo Miranda en comunicación escrita.