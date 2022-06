Administradora de ASG dice personal de legislador llamó a su oficina para procurar contratación de compañía de asfalto

La administradora de la Administración de Servicio Generales (ASG), Karla Mercado, realizó unas fuertes declaraciones donde aseguró que desde la oficina del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, llamaron a su agencia para que se favoreciera la contratación de una compañía para brindar servicios al gobierno.

Mercado indicó en entrevista con WKAQ 580 que desde la oficina del representante novoprogresista llamaron para que la ASG contratara a una compañía en específico que se dedica a trabajos de asfalto. Sin embargo, no se especificó el nombre de la misma.

“Nosotros no aceptamos llamadas para que contratemos ciertas compañías o le demos espacio a ciertas compañías, como las hemos recibido en todo este proceso de tratar de hacer las compras transparente”, expresó Mercado.

Al ser abordada sobre la llamada que recibió su agencia por parte de personal de la oficina de un legislador esta respondió: “Personal de la oficina del representante Rodríguez Aguiló llamó a personal de mi staff de confianza procurando la contratación de una compañía en particular”.

Mercado aclaró que este acto no es ilegal, sin embargo aseguró que no aceptan llamadas de funcionarios públicos ni otras figuras para que se favorezca la contratación de una compañía en específico para brindar servicios al gobierno.

“Ciertamente el acto de por sí no es un acto ilícito pero sí en procesos competitivos le resta a lo que es la transparencia que muchos estamos buscando”, añadió.

Mercado aseguró que su equipo de confianza no accedió a procurar la contratación de esta compañía de asfalto tras la llamada de la oficina del legislador.

Posteriormente, Rodríguez Aguiló, reaccionó e indicó que llamó a todos los empleados de su oficina para corroborar la información y aseguró que ni él ni nadie de su personal se ha comunicado con la ASG para favorecer la contratación de alguna compañía.

“No es cierto, yo no he llamado a nadie y yo sé por dónde viene esto. Esto viene porque yo he sido vocal en el sentido de las situaciones que estamos enfrentando en el gobierno de Puerto Rico con las subastas en ASG y yo no estoy acusando ni a ella ni a su equipo de trabajo de que son incompetentes o que tienen maldad”, expresó el representante en la emisora radial.

Rodríguez Aseguró que esto es un “golpe político” por su “fiscalización” en cuanto a los procesos de subasta en el gobierno de Puerto Rico.

“Quizás ella porque sabe que nosotros estamos presentando legislación para que sea más eficiente la ley de ASG pues está dándome un golpe político porque lo que hizo fue darme un golpe político, tratar de manchar mi nombre cosa que yo no voy a permitir”, añadió.