Pierluisi sobre exigir mascarilla: “Eso ya nadie lo está haciendo”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que se anunciarán medidas de prevención contra el COVID-19 para los adultos mayores que están en centros de cuido

“Estamos recabando a las personas de mayor edad que en su gran mayoría, estos fallecimientos, que todos son bien lamentables y trágicos, son de personas de mayor edad. Y por eso estamos enfatizando que busquen ese refuerzo. Si no lo tienen que se pongan el segundo refuerzo. Si nada más que tienen el primero que se protejan. Esa población en particular es vulnerable, así que ahí sí que tienen que utilizar esas mascarillas y evitar cualquier tipo de aglomeración. Y vamos a tomar medidas que las anunciará el secretario de Salud, puntuales para los centros de cuido prolongado. Ahí sí van a haber unas medidas puntuales que el secretario anunciará”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Al preguntarle por qué no retomar que se haga compulsorio el uso de la mascarilla, el gobernador contestó que “eso no existe en ninguna, prácticamente en Estados Unidos en ningún sitio, salvo que unas ciudades están con eso. Imagínense, Estados Unidos tiene 50 estados y cientos, sino miles de ciudades. Eso ya, realmente eso no, nadie está haciendo eso aquí”.

El informe de COVID-19 del Departamento de Salud (DS) reportó siete muertes nuevas y 367 personas hospitalizadas.

Hay 342 adultos hospitalizados y 55 menores. El monitoreo cubre el periodo del 23 de mayo al 5 de junio de 2022.

La tasa de positividad está a 32.79 por ciento.