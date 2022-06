Pierluisi se opuso a la Reforma Laboral porque tenía demasiados días feriados

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que tendrá que revisar como quedó el lenguaje del Proyecto Laboral para determinar si finalmente lo firma o no.

“Tengo que ver el detalle. A ver, yo sé que atendieron algunos de mis señalamientos, así que yo voy a estar bien pendiente, porque yo cursé comunicaciones a la Cámara y al Senado en el proceso de consideración de esa medida. Bueno, veté la que me llegó un tiempo atrás e hice unos señalamientos. Así que lo que voy a estar velando es que se atendieron los señalamientos que hice. Sí, así fue, le imparto la firma. Si por alguna razón no se atendieron, pues entonces me reservo la decisión para cuando tenga la medida en mi despacho y la pueda revisar junto con el asesoramiento de las agencias que me asisten”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Al preguntarle cuales eran sus objeciones, el gobernador contestó que “por ejemplo, en un momento dado yo objeté la doble paga y la eliminaron, salvo en el caso de estudiantes que laboran en su séptimo día y eximieron a las PyMEs. Esa es una que la atendieron. Hubo otras, por ejemplo, en su origen, esa medida tenía como 26 días festivos o algo así, una cantidad enorme. Yo decía que no podía ser, menos cuando estaban hablando de paga extra en esos días. Pero en términos generales hubo otros señalamientos que yo hice y se atendieron. Yo, en el tiempo, en lo de las vacaciones, yo dije que buscaran un punto medio y entiendo que eso es lo que hicieron tanto en vacaciones, si realmente fue en la licencia de vacaciones, porque licencia de enfermedad no había una situación. Pero sí atendieron algunos de mis señalamientos y eso es bueno”.

Las expresiones del gobernador se dieron al salir del evento Semana PyME del Centro Unido de Detallistas.