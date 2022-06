Pierluisi pide a la legislatura que avance con proyecto que le quita dinero a la CFSE para dárselo a la AEE

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que solicitó a la Asamblea Legislativa que agilice el trámite para que se apruebe el proyecto que le quita 146 millones de dólares a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, para transferirlos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y mitigar los aumentos en los costos.

“Estoy pidiendo que se agilice eso para que se apruebe, porque los fondos están disponibles. Y pienso que la Junta (de Control Fiscal) no debe tener objeción, porque no estamos drenando las arcas del gobierno. Esto es una entidad aparte que tiene su propio plan fiscal, que ha cumplido con su plan fiscal, que tiene este sobrante. Así que no debería haber objeción, porque aquí hay que tener sensibilidad y hasta cierto punto también pragmatismo. No hay duda de que esta alza en el costo energético afecta a los residentes individuales, pero también a los comercios, a nuestra economía. Y si uno tiene forma y manera de mitigar el golpe, como yo digo, vamos a hacerlo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Es cuestión de ponerlo en calendario para que se lleve a votación. Estoy seguro que va a ser aprobada con una mayoría absoluta o extraordinaria, porque ¿quién se puede oponer a utilizar un sobrante que tenemos en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado?”, añadió.

Las expresiones del gobernador se dieron al salir del evento Semana PyME del Centro Unido de Detallistas.