Ministro dominicano habría sido asesinado por negar permiso

SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — El amigo de la infancia acusado de matar al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana esta semana, presuntamente lo hizo porque le negaron los permisos ambientales que solicitaba en nombre de varias empresas, según documentos judiciales obtenidos el miércoles.

Uno de los permisos que el exministro asesinado Orlando Jorge Mera había rechazado había sido presentado por su antiguo amigo y ahora sospechoso, Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, quien fungía de intermediario entre las compañías y el ministerio. Ese permiso en particular involucraba una solicitud para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas, de acuerdo con los documentos obtenidos por The Associated Press.

Esos y otros permisos fueron encontrados en un maletín que el sospechoso llevaba consigo cuando el ministro fue baleado seis veces en su oficina el lunes, señalan los documentos.

Las autoridades escribieron que Cruz estaba molesto por ese permiso en particular: “Había sido rechazado, pero lo habían reintroducido”.

Dijeron también que el sospechoso es un “asesino frío y calculador” y que están buscando se le aplique un año de prisión preventiva mientras la investigación continúa.

De momento se desconocía si Cruz tiene un abogado.

Poco después del asesinato del lunes, la policía arrestó a Cruz en una iglesia a docenas de cuadras de distancia luego de que este le dijo a un sacerdote que había cometido un crimen y le entregó una pistola.

Las autoridades también señalan en los documentos que Cruz supuestamente se aprovechó de su relación con Mora para solicitar permisos, dado el apoyo que Cruz prestó durante la campaña de 2020 para el Partido Revolucionario Moderno, del cual el ministro era miembro fundador. Mora fue nombrado al puesto en agosto de 2020.

“Hice campaña y no me resuelven”, exclamó Cruz cuando llegó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales antes de matar a Mora el lunes por la mañana, de acuerdo con los documentos.

“Las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran múltiples permisos, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada”, señaló el Departamento de Justicia de la República Dominicana.

Acusó también a Cruz de amenazar al asesor jurídico del ministerio hace menos de un mes.

Las autoridades señalaron que, después de los disparos, confiscaron el automóvil de Cruz y encontraron un subfusil Uzi de 9 mm con dos cargadores de 30 balas cada uno y 2.000 dólares en efectivo, entre otras cosas.

Cruz es hijo del mayor general Fausto Miguel Cruz, quien fue comandante de la Fuerza Aérea dominicana de 1988 a 1990, comentó una portavoz a la AP. También es accionista de una constructora y una armería.

Por su parte, Mora proviene de una conocida familia de políticos. Es hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco y su hermana es viceministra del gobierno del presidente Luis Abinader. El hijo de Mora es legislador por el Partido Revolucionario Moderno.

La familia de Mora llevó a cabo un velorio de dos días al que acudieron muchas personas, entre ellas David Ortiz, extoletero de los Medias Rojas de Boston y miembro del Salón de la Fama. “Es muy horrible... Vamos a parar toda esta violencia”, declaró, según lo citó el periódico Listín Diario.