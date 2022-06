Llamado a consumir el producto local

Los agricultores del patio impulsan más fuerte que nunca el consumo del producto local.

La agricultora cialeña y maestra de agricultura en el Departamento de Educación, Stephanie Rodríguez se ha dedicado a educar a través de sus redes sociales sobre la importancia de los agricultores, además la plataforma le sirve para comercializar sus productos y los de otros agricultores.

“Se me hizo bien difícil, he perdido cosechas, he visto a mi papá perder cosechas, a mis vecinos, porque son cultivos pequeños que no se pueden vender a supermercados grandes. Yo he montado la iniciativa de la ‘cajita’ local donde solamente hay cosas del país”, aseguró Rodríguez. La ‘cajita’ incluye productos de distintos agricultores locales.

Aseguró que el consumo total de productos locales podría convertirse en una realidad en Puerto Rico, sin embargo, reconoce que el tema de precios es un reto. La agricultora destacó que al consumir productos locales el dinero se queda en el país, crece la agricultura y se fomenta un estilo de vida saludable.

Rodríguez exhortó a las cadenas de supermercados a que tengan áreas de productos locales y les den el valor que se merecen a los agricultores porque “en cualquier momento somos los únicos que vamos a poder alimentar a Puerto Rico”.