Junta vuelve a decirle que no a las ventas sin IVU por temporada de huracanes

La Junta de Control Fiscal volvió a decirle que no a las ventas sin IVU en artículos de preparación para la temporada de huracanes que están pautadas a llevarse a cabo en el fin de semana del 17 al 19 de junio.

Según la carta enviada por el ente fiscal al director ejecutiva de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, la Ley 20 no es consistente con el Plan Fiscal ya que no se identifica de dónde saldrá el dinero que no se recaudará en ese tiempo.

“La Junta de Control Fiscal reconoce la importancia de garantizar que los ciudadanos del Estado Libre Asociado estén preparados para la temporada de huracanes y aplaude al Gobierno por buscar formas de garantizarlo. Sin embargo, al recibir la Presentación para la Ley 20 y la Determinación, la Junta de Supervisión ha concluido que la Ley 20 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal, ya que resultará en una pérdida de ingresos sin identificar en la legislación misma aumentos de ingresos o reducciones de gastos, y por lo tanto, no es neutral respecto de los ingresos. Si bien el Gobierno ha identificado posteriormente fuentes potenciales de fondos, estas fuentes de financiamiento no han sido aseguradas por la Ley misma o por una solicitud de reprogramación aprobada.3 En consecuencia, la Ley 20 viola la Sección 204(a) de PROMESA”, lee parte del documento en el cual se copia al gobernador Pedro Pierluisi y al secretario del Departamento de Hacienda.

“Sin embargo, dadas las circunstancias y el apoyo de la Junta para la preparación de los residentes de Puerto Rico para el paso del huracán, si AAFAF desea hacer una solicitud de reprogramación para pagar los costos del año fiscal en curso de la Ley 20, la Junta de Supervisión considerará tal solicitud y proporcionar su determinación con prontitud. Si la AAFAF tiene la intención de hacer tal solicitud, la Supervisión La Junta pide que se haga lo antes posible. Si se aprueba la solicitud de reprogramación, La Junta está preparada para reconsiderar su decisión del 24 de mayo de 2022 de que la Determinación es inconsistente con el Plan Fiscal y no pudo ser aprobado”, añade el documento.

El pasado 25 de mayo, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, anunció que la fecha de las ventas sin IVU fue movida cuando estaban programadas para principios de mayo. En ese momento, en entrevista con metro aseguró que fue reporgramada por petición de comerciantes que no tenían inventario.

Por su parte, el autor de la medida, el representante Ángel Matos, aseguró que las ventas se llevarán a cabo a pesar de la determinación de la Junta.

“El Gobierno de Puerto Rico ha manifestado en reiteradas ocasiones que el próximo 17, 18 y 19 de junio se llevará a cabo el fin de semana sin IVU para los artículos listados en preparación para la temporada de huracanes, según lo dispone la Ley 20 del 2022 de nuestra autoría.

Me reitero que este evento se va a celebrar y le solicito a la comunidad empresarial a continuar con sus preparativos para esta venta. Al DACO que continúe vigilante a los inescrupulosos que aumentan los precios en detrimento del consumidor”.