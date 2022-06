Gobernador dice que no es justo culpar a la presidenta de la AAA por racionamiento

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia defendió el jueves a la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagan Crespo, por las críticas recibidas por el inicio de los racionamientos de servicio, por consecuencia de la sequía en algunas zonas del país.

“Si hay una agencia que se está comportando ejemplarmente, es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que tiene todo un programa de obras capitales, incluyendo el dragado del embalse en Carraízo, que se acaba de reportar, que es una obra de 70 millones de dólares que va a arrancar en cuestión de nada. Y de igual manera, yo mismo estoy yendo a primeras piedras por todo Puerto Rico de diferentes proyectos de la autoridad. La verdad que el personal de la autoridad está dando la milla extra”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Este asunto de la sequía es fuerte. Obviamente, enseguida culpan a la autoridad, pero eso no es justo, porque también en la medida que estén hablando de que, por ejemplo, aquí se pierde agua y esos son problemas que vienen de antaño, que se van a ir mejorando en la medida que se hagan estas obras capitales, pero no se resuelven de un día a otro”, añadió.

Las expresiones del gobernador se dieron al salir del evento Semana PyME del Centro Unido de Detallistas. En el mismo, se le expuso al gobernador la situación que impacta a los pequeños y medianos comerciantes con las alzas en los costos de utilidades y ahora con el racionamiento de agua potable.

“Algunos de estos defectos, de estos reclamos están fuera de nuestro control. Por ejemplo, la inflación que estamos sufriendo. Esto realmente es un fenómeno global. La reserva de los Estados Unidos está tomando cartas en el asunto y espero que den resultado. Esa medida que está tomando la reserva para que baje la inflación. Hay que entender que la economía de Puerto Rico está insertada en la economía de Estados Unidos. O sea que sí se está reflejando allá un alza en el costo de la vida, pues se ve aquí también”, mencionó.

“En cuanto al asunto del agua, esto tiene que ver con el cambio climático, por lo menos, aunque yo no soy un experto en el área, lo tengo que ver así. Y la presidenta de la autoridad, está tomando las medidas necesarias. Yo, como ya se reportó, veo con buenos ojos que sí va a haber un racionamiento que realmente sea por algunas horas del día, no obligar a alguien a estar todo un día sin agua. Eso me parece que lo debemos evitar en la medida posible.

“En cuanto al costo de la luz, como indique eso, son cuestiones nuevamente del mercado. Estamos en un proceso de transformar el sistema para utilizar energías renovables. Eso no va a suceder de un día a otro. En lo que eso sucede, estamos expuestos, esa es la realidad. Pero cada vez que yo tengo la oportunidad de utilizar fondos que tiene el gobierno disponible para mitigar el golpe de estos aumentos, lo estoy haciendo. La última medida que tomé fue propulsar que se utilice 145 millones de dólares que tiene disponible sobrante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para este propósito, para que entonces asistir a la autoridad energía eléctrica a enfrentar estos aumentos en el costo de combustible que tiene. Así que seguiremos, seguiremos en lucha. Y eso es lo que puedo decir ahora”, sostuvo.