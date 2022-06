Secretaria interina DRNA asegura está en comunicación con Pierluisi en momentos que suena otro nombre para ocupar vacante de la agencia

La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríquez Vega, dice que se mantiene en comunicación con el gobernador, Pedro Pierluisi, casi a diario, pero no negó ni afirmó que haya conversado sobre la posibilidad de que sea nombrada como secretaria en propiedad o que se contemple a otra persona para ocupar la vacante dejada por Rafael Machargo, como aseguran fuentes de Metro Puerto Rico.

El artista Luis Berríos Negrón sería la persona que según las fuentes de este medio, estaría considerando el gobernador.

“Mantengo comunicación casi diaria con el gobernador, con su equipo de trabajo. Ciertamente desde el primer momento en que yo ocupo el puesto de secretaria interina le dejé saber el plan de trabajo al gobernador, un plan de trabajo enfocado en la ejecución, en resultados, y eso es lo que hemos estado viendo en los pasado dos meses que he ocupado la silla”, dijo en entrevista con Metro Al Mediodía.

“Estoy enfocada en la ejecución, en que hoy estoy dando lo mejor de mí y mi equipo está dando lo mejor de cada uno de ellos para hacer valer cada uno de los reglamentos y de las leyes que administra el Departamento en pro y beneficio de todos los puertorriqueños. Para mí es un honor ocupar la silla del interinato y sé que quien ocupe la silla, sea yo u otra persona va a servirle de bien al pueblo de Puerto Rico”, añadió la licenciada.

“Yo he ocupado varias sillas dentro del servicio público; esto hay que gustarle. Mueve a uno el servicio publico, así que honrada de ser hoy la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales”, puntualizó.

Berríos Negrón, por su parte, es un artista que ha estado en los últimos años residiendo en Europa en países como Alemania y Dinamarca. Artículos de publicaciones de arte lo describen como un artista multidisciplinario que trabaja intersecciones entre escultura, instalaciones y ecologismo. Cuenta con un doctorado en Arte, Tecnología y Diseño de Konstfack University of Art del Royal Institute of Technology en Estocolmo, Suecia. Además posee una maestría en arquitectura de MIT y un bachillerato en artes de Parsons School of Design.

Dos fuentes apuntaron a que Berríos Negrón fue al DRNA a entrevista y que la propia secretaria interina, Rodríguez Vega lo entrevistó, pero bajo la impresión de que sería un cargo de asesor y no para la secretaría en propiedad.

Actualmente, la agencia se mantiene en la mira pública por los polémicos casos ambientales que han trascendido y que continúan saliendo a la luz pública como los desarrollos en la Reserva Nacional de Investigación Estaurina en Bahía de Jobos, el caso de un desarrollo sobre Cueva Las Golondrinas en Aguadilla y el caso de la piscina del Condominio Sol y Playa en Rincón, entre otros. El manejo de los casos controvertibles le costó la salida al anterior secretario, Rafael Machargo, aunque no se descarta que este sea contratado en otra posición en el gobierno de Puerto Rico.