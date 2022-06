Pierluisi elogia a presidenta de Acueductos por cambiar horario de racionamiento

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que llamó a la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, por haber cambiado los horarios de racionamiento en los pueblos de Loíza y Canóvanas de 2:00 de la tarde a cinco de la madrugada.

“La elogié por cambiar el razonamiento, para que en vez de que sea un día sí, un día no, que mejor sea a base de unas horas del día en las cuales no se tiene el servicio de agua. Obviamente, no queremos racionamiento, pero en la medida que se tenga que hacer, me parece que es más conveniente para el pueblo el restringirla a unas horas al día, porque así pueden planificar el uso del agua para las horas en las que el servicio está activo”, dijo el gobernador a la prensa.

Luego de una reunión con las alcaldesas de Loíza y Canóvanas, Julia Nazario Fuentes y Lornna Soto Villanueva, se acordó que el horario del plan de interrupción para los residentes de la parte norte del municipio de Canóvanas y el municipio de Loíza, será de 2 de la tarde a 5 de la madrugada. Los oasis disponibles seguirán en el horario de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche.

Además de Loíza y Canóvanas, entraron en racionamiento los municipios de Rio Grande, Juncos y Las Piedras por periodos de 8 horas.

Las expresiones del gobernador se dieron a su llegada al municipio de Caguas, como parte del programa Fortaleza para Ti.