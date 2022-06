Hombre radica divorcio porque su esposa solo le cocinaba fideos

Un hombre cansado de su matrimonio por varios asuntos decidió terminar con la relación con una curiosa razón que lo llevó hasta el tribunal.

Según el diario “The New Indian Express” un hombre tramitó su divorcio en los tribunales de India argumentando que más allá de problemas conyugales y de convivencia con su esposa, la razón de su petición era porque la mujer solamente le preparaba fideos en todas las comidas diarias.

El caso lo presentó a fines de mayo el juez principal del tribunal de distrito y de sesiones de Mysuru, ML Raghunath, quien en su exposición respecto a los juicios matrimoniales del país, contó el caso que le tocó dirimir cuando era juez de distrito en Ballari.

El insólito argumento para separarse

“El esposo dijo que su esposa no sabía cómo preparar otra comida que no fueran fideos Maggi. Eran fideos para el desayuno, el almuerzo y la cena. Se quejó de que su esposa fue a la tienda de provisiones y solo trajo fideos instantáneos”, relató el juez, quien denominó el particular hecho como el “caso Maggi”.

“Finalmente la pareja se divorció de mutuo acuerdo”, recordó Raghunath, quien explicó además que los protagonistas del insólito divorcio llevaban cerca de un año separados de hecho antes de iniciar los trámites judiciales.

El caso lo contó Raghunath para dar cuenta de la actual situación de India en materia de rupturas matrimoniales, donde un gran porcentaje de juicios de parejas que llegan a los tribunales son para tramitar divorcios.

“Los casos de divorcio están aumentando drásticamente a lo largo de los años. Las parejas deben permanecer juntas durante al menos un año antes de solicitar el divorcio. Si no existiera tal ley, habría solicitudes de divorcio presentadas directamente desde los salones de bodas”, señaló el juez, cuyo distrito cuenta con cinco tribunales de familia, cada uno “con alrededor de 500 casos matrimoniales, y de ellos alrededor de 800 casos son para solicitar el divorcio”.