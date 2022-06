Gobernador asegura Cámara “hizo un buen trabajo” con la versión de presupuesto aprobado

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que espera que el Senado no le haga muchos cambios al presupuesto que aprobó la Cámara de Representantes.

“Que el presupuesto que la Cámara aprobó, por la información que tengo, es uno razonable y me parece que hicieron un buen trabajo en la Cámara para atender las prioridades del gobierno de forma balanceada. También, para asistir, a los municipios. Así que yo lo veo con buenos ojos, claro, ahora le corresponde el turno al bate, al Senado. Puede ser que haya algunos cambios. Yo espero que no sean mayores, que sean cambios que no sean demasiado sustanciales, porque, por lo que veo, el presupuesto que aprobó la Cámara es aceptable para mí”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

El Sustitutivo de la Cámara a la Resolución Conjunta 307 y Resolución Conjunta 337, que habilita el presupuesto recibió 43 votos a favor. El mismo destina 12,572 millones de dólares para las finanzas públicas durante el próximo año fiscal.

El presupuesto aprobado en Cámara sobrepasa por cerca de 2.4 mil millones de dólares el presupuesto aprobado para el año fiscal 2021-2022. La cuantía aprobada ni las partidas fueron las que certificó la Junta de Control Fiscal.

Ahora, le corresponde al Senado aceptar o enmendar lo aprobado por la Cámara de Representantes.