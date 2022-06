Exigen designación en propiedad de secretaria del DRNA ante movidas para poner a hijo de abogado

Ante la posibilidad de que se nombre un nuevo secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) luego de culminada la Asamblea Legislativa, el representante Edgardo Feliciano Sánchez exigió al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que designe a la licenciada Anaís Rodríguez Vega como secretaria en propiedad.

El también presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes mostró preocupación ante esta posible movida y enfatizó en la designación de Rodríguez Vega.

“Me causa una gran preocupación que en medio de procesos judiciales y administrativos contra los invasores en Bahía Jobos y ante tantos casos notorios relacionados a violaciones ambientales los cuales la secretaria interina ha estado atendiendo favorablemente, el nombramiento de una persona desconocida y sin conocimiento sobre la dependencia afecte el curso positivo de estos casos. Reconozco la facultad del señor Gobernador de seleccionar a sus jefes de agencia, pero en esa evaluación, le doy el consejo que nomine en propiedad a la licenciada Rodríguez que a diferencia del pasado secretario Machargo ha sido una firme colaboradora con la Asamblea Legislativa y ha demostrado compromiso e integridad con el servicio público”, expresó Feliciano Sánchez mediante declaraciones escritas.

Berríos Negrón es hijo del abogado, Luis Berríos Amadeo, una figura muy cercana al exgobernador, Pedro Rosselló y al senador, Thomas Rivera Schatz. De hecho, fuentes de Metro apuntaron a que Rivera Schatz está impulsando la designación y garantizaría los votos de los senadores novoprogresistas. Aún así, entre senadores populares la designación no estaría 100 % asegurada, pues hay legisladores de mayoría que estarían más abiertos a mantener a la secretaria interina, Anaís Rodríguez Vega, según una de las fuentes consultadas por este diario. Precisamente ayer se le preguntó al Gobernador sobre el trabajo de la secretaria interina, y este dijo que está satisfecho con la labor que ha realizado la abogada. Sin embargo, al menos dos fuentes de este diario apuntaron a que se concretaría próximamente el nombramiento de Berríos Negrón como titular en propiedad del DRNA.

Al menos dos de las fuentes apuntaron a que Berríos Negrón fue al DRNA a entrevista y que la propia secretaria interina, Rodríguez Vega lo entrevistó, pero bajo la impresión de que sería un cargo de asesor y no para la secretaría en propiedad.

Berríos Negrón es un artista que ha estado en los últimos años residiendo en Europa en países como Alemania y Dinamarca. Artículos de publicaciones de arte lo describen como un artista multidisciplinario que trabaja intersecciones entre escultura, instalaciones y ecologismo. Cuenta con un doctorado en Arte, Tecnología y Diseño de Konstfack University of Art del Royal Institute of Technology en Estocolmo, Suecia. Además posee una maestría en arquitectura de MIT y un bachillerato en artes de Parsons School of Design.

Organizaciones ambientales exigen que la Secretaría del DRNA la ocupe alguien comprometido con la justicia climática

Por su parte, representantes de organizaciones ambientales de la iniciativa Acción Climática Ahora de Puerto Rico (ACAPR) cuestionaron al gobernador Pedro Pierluisi sobre los requisitos profesionales y de compromiso con los derechos ambientales que debe tener quien ocupe la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales.

“Los recursos naturales de Puerto Rico debe protegerlos alguien con un trasfondo profesional y un peritaje en temas ambientales como los que se requiere por las graves amenazas climáticas así como por la crisis de violaciones y falta de implementación de las leyes ambientales que estamos viviendo en el país. La actual secretaria interina del DRNA es una abogada que lleva seis meses en la agencia sin mayor experiencia en estos asuntos. Las últimas dos personas que fueron nombradas al cargo, Tania Vázquez (bajo Ricardo Rosselló) y Rafael Machargo (bajo Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi) renunciaron luego de fuertes reclamos e investigaciones por incompetencia y corrupción. Es hora de que se designe a alguien que cumpla con los requisitos del cargo y que haya demostrado compromiso con la conservación y la justicia ambiental”, expresó Hernaliz Vázquez Torres, de Sierra Club y portavoz de ACAPR.