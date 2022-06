“El problema de armas en las escuelas no existe”, asegura el secretario de Educación

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés sostuvo el miércoles que no se puede comparar los incidentes de tiroteos en las escuelas de Estados Unidos con Puerto Rico y aseguró que tener gente armada o poner detectores de metales en los planteles no tendría ningún efecto.

”Yo creo que el problema de armas en las escuelas no existe, no es tangible, no es palpable. Nosotros sí tenemos otros problemas en las escuelas, son problemas que estamos atendiendo”, dijo el secretario a preguntas de la prensa.

Ramos Parés se refiere a la propuesta del activista a favor de la portación de armas en Puerto Rico, Ariel Torres de que los maestros y el personal docente de las escuelas se les permitan portar armas en los planteles. No obstante, mencionó que si hay que establecer protocolos de seguridad en caso de un tiroteo.

“Yo creo que sería irresponsable de mi parte decirte que el sistema no se tiene que preparar para un incidente, aunque no haya ocurrido en Puerto Rico y parte de lo que estamos mirando, primero seguir entrenando a nuestros recursos, de las escuelas, de cómo reaccionar y segundo, sistemas que alerten. Yo creo que las respuestas rápidas requieren una alerta. Yo creo que detectores de metales no van a detener a alguien que quiera cruzar el portón de una entrada con un arma y mucho menos tener personas armadas dentro del plantel escolar, va a detener a esa persona a disparar. Pero insisto, esto no ha sido un problema. Llenar nuestras escuelas de armas se puede traducir a un nuevo problema que no hemos visto”, añadió.

La idea fue rechazada por los representantes exclusivos de los maestros, la Asociación de Maestros de Puerto Rico.