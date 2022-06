Compras en Educación han tardado meses y años por culpa de la burocracia

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés admitió el miércoles que la burocracia en la agencia sigue siendo un problema.

“Hay compras que se pueden tardar tres o cuatro meses. Hay compras que se han tardado más de un año. Yo no te lo voy a negar. Por eso es que te digo, yo creo que todo el mundo ha comprendido, que el exceso de niveles y de capas en el proceso ha generado unos problemas adicionales, más allá de tratar de establecer procesos transparentes y velar que se asegure que ese proceso termine con cierta pureza o con cierta ética. Así que ese proceso igualmente lo estamos viendo todos, tanto el gobierno federal a través de esos mecanismos, la Junta de Supervisión Fiscal lo está viendo. Tengo que decir que la Administración de Servicios Generales ha estado colaborando con esto y yo espero que este próximo año esas soluciones que estamos empezando a implementar empiezan a dar un resultado directo”, dijo el secretario a preguntas de la prensa.

Ramos Parés reaccionó a las exigencias del Departamento de Educación federal de que tienen que agilizar los procesos en la agencia, para que los recursos lleguen a tiempo a los estudiantes. Pero además de la burocracia que tiene el Departamento- que el secretario admitió provoca hoy en día que un documento llegue tres veces al mismo escritorio- existen los procesos de la Administración de Servicios Generales y en las demás agencias que asisten a Educación.

“Pero lo importante es que estamos implementando ya cambios. Yo creo que los sistemas nos han ayudado mucho a liberar mucha de esa burocracia e igualmente a asegurar mecanismos de control. Así que el Departamento de Educación se ha ido ampliando, la utilización de ese sistema para cosas que antes no la utilizaba. Por ejemplo, próximamente vamos a estar viendo la entrega de RFP (Request for Proposal) a través del sistema. Los sistemas tienen controles que no permiten que cualquiera pueda necesariamente ver esas propuestas de competencia. Permite concentrar la seguridad de esos procesos competitivos. Igualmente, los procesos de contrato van a estar corriendo a través de plataformas, lo que permita dar transparencia en vivo, verdad que cualquiera pueda saber, desde el origen de una solicitud de contrato hasta el procesamiento de facturas. Y esto nos va a permitir que esos papeles no estén cruzando dos y tres veces por el mismo escritorio”, expresó.

“Nos falta, como te dije, yo creo que el área de mayor reto del Departamento de Educación sigue siendo el área de compras. Sigue siendo esa área de cuando la escuela necesita tres cajas de papel. Esa requisición, todo lo que tiene que pasar. Así que de cara a agosto, ya nosotros tenemos posibles soluciones y soluciones que están corriendo. Como una tarjeta de compras para los directores de escuelas que le permita, no es comprar totalmente en el libre mercado, no es tener un crédito, es generar un gasto a través de sus propias cuenta, mercado en el sector privado, a través de unos proveedores que ya pasaron subasta, que ya se le certificó cuál es el producto que van a tener. Así que va a ver un catálogo que está construyendo la Administración de Servicios Generales al alcance de los maestros y los directores, y una tarjeta que permite no cruzar por todos los niveles del departamento hasta ASG, sino ir directamente a este proveedor”, añadió.

Además, otro de los problemas en el departamento, es que gran parte de las subastas son impugnadas.

“Cuando buscamos soluciones para algo, nos topamos con una pared nueva, verdad. Así que, obviamente, nosotros vamos a seguir hasta que este flujo sea lo más eficientemente posible. Verdad, que en un tiempo razonable, las escuelas puedan recibir el producto que necesitan”, expresó.