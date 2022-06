Anuncian más de $100 millones de presupuesto consolidado para Cataño

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, ofreció su mensaje de presupuesto ante la legislatura municipal e informó la asignación de más de 55 millones de dólares para proyectos prioritarios para dicho municipio de fondos federales y más de 39 millones de dólares de fondos propios. Además, anunció aumentos de salarios para todos los empleados municipales, sufragados en gran parte con el dinero economizado por la reducción de puestos de ayudantes del alcalde y la reducción en gastos de alquileres de vehículos, entre otras partidas.

“En la actualidad nos hemos dado a la tarea de, por primera vez, componer el Programa de Mejoras Permanentes del Municipio de Cataño. Municipios tienen definido ese programa, que incluye todos los proyectos de infraestructura en desarrollo o a ser desarrollados, y Cataño carecía de uno. El Programa cuenta con un presupuesto total de $56,128,787 de fondos federales”, destacó Alicea Vasallo.

Algunos de los proyectos a ejecutarse son: Mejoras a 62 instalaciones agrupadas bajo 29 proyectos, que incluyen reparaciones en el CDT, en la Plaza del Mercado, en la Plaza Pública, en el Parque La Esperanza, en el Coliseo Cosme Beitia Salamo, en instalaciones de las comunidades cubiertas por FEMA; Mejoras Viales en la Avenida Las Nereidas y Plaza del Quinto Centenario; Mejoras pluviales a Urb. Bajo Costo; y Mejoras para instalaciones no incluidas bajo FEMA, que impactarán prácticamente todas las comunidades del municipio costero. De igual forma, para potenciar el desarrollo económico, el alcalde anunció que están en conversaciones con la destilería Bacardí para la realizar un proyecto de envergadura en El Parque la Esperanza, al igual que enfatizó que su meta es que Cataño se convierta oficialmente en la Capital Mundial del Ron.

El primer ejecutivo municipal también destacó que, en menos de seis meses en el cargo, realizó aumentos salariales, en todos los niveles, incluyendo empleados de hasta 15 años de servicio, que no recibían un aumento de sueldo. Al igual que a 24 enfermeras se les otorgaron diferenciales mensuales por alto riesgo, entre $254 y $314 dólares, a un costo anual de $86,076. Puntualizó que el compromiso con dichas profesionales de la salud es que dichos diferenciales sean adjudicados a sus salarios, porque siempre estarán en alto riesgo.

Sobre los conocidos Toldos Azules, dijo que ya han impactado a más de una docena de familias, que hoy cuentan con un techo seguro. Aunque por diferentes datos recopilados se decidió someter esta tarea a una auditoría forense, Alicea Vasallo se comprometió a que no descansará hasta eliminar todos los Toldos Azules en el municipio.

“El 5 y 6 de febrero de 2022, enfrentamos las torrenciales lluvias que atendimos en tiempo récord a nuestra gente afectada. Gracias a las economías presupuestarias proyectadas, se pudo destinar, de fondos ordinarios y especiales, la cantidad de 238 mil dólares para la compra de electrodomésticos, juegos de sala, de comedor, juegos de cuarto, neveras, estufas y lavadoras. Impactamos 300 familias de la gente de la Barriada Juana Matos, Reparto Paraíso y Puente Blanco. El pasado mes de abril, 129 compañeros recibieron el pago de horas extras, por $35,027, por sus trabajos en la emergencia antes mencionada. Si trabajaron con entrega y compromiso, para mí es imperativo que también reciban su remuneración de forma ágil. Nuestra administración municipal estuvo presente en las comunidades hasta que pasó la emergencia. Agradecemos también a las agencias del gobierno estatal que igualmente colaboraron en respaldo directo a nuestro pueblo”, añadió.

En el tema de seguridad pública, el alcalde subrayó en su mensaje que “inmediatamente, empezamos esta administración, asignamos dos vehículos a la policía municipal, que antes utilizaban los Ayudantes Especiales, 24/7. En septiembre de este año, contarán con cinco Patrullas Nuevas, a un costo de $220,405 dólares adicionales a las que tienen. Contarán con uniformes nuevos, mejoras a sus instalaciones, que ya estamos realizando, y adiestramientos, entre otros. He desautorizado que realicen actividades político-partidistas en horas no laborales por Orden Ejecutiva. Además, instalaremos cámaras de seguridad en áreas sensitivas de Cataño, a un costo de más de medio millón de dólares este año. Próximamente tendrán sus “taser”, batones y un nuevo armamento. La escala salarial hoy se encuentra en $2,090 dólares, pero a partir del 1ro. de julio de 2022, la nueva escala salarial comenzará en $2,400 dólares mensuales, todos y todas recibirán aumentos mensuales en su salario entre $302 dólares y $340 dólares; en el nuevo presupuesto, hemos asignado 6 nuevas plazas de policías. Porque la seguridad y la paz de mis hermanos catañeses es prioridad y esta no tiene precio.”

“Continuando con el tema de seguridad, la Oficina de Manejo de Emergencias y la Administración de Desastre Municipal, recibirá próximamente un camión de rescate, valorado en $344,987 dólares (Fondos ARPA), será el Mejor de todo Puerto Rico. En el tema de salud, la Oficina de Emergencias Médicas Municipal, recibirá dos nuevas ambulancias, Tipo 2, a un costo de $289,966 dólares. Además, se les extendió el seguro médico a los empleados transitorios y se le otorgarán 200 dólares de aportación patronal para el mismo. El presupuesto y los ingresos del municipio serán asignados para cubrir necesidades y las prioridades de nuestra gente”, sentenció el alcalde, frente a los miembros de la legislatura municipal, empleados y público general.

También se informó que a un costo de $880,500 dólares, TODOS los empleados municipales: regulares y transitorios, recibirán un aumento en su cheque de $125 dólares mensuales, lo que representa un aumento salarial anual en el bolsillo de $1,500 dólares. Son 587 empleados municipales que recibirán, dicho aumento. No obstante, los empleados de obras públicas municipal recibirán un aumento salarial de $200 dólares mensuales, lo que representa un aumento anual de $2,400 dólares. Asimismo, Alicea Vasallo indicó que estableció la ruta para grandes obras Sociales, de Desarrollo Económico, Cultural, Gastronómico, Deportes, Bienestar Animal, gerencia pública y Alianzas Público-Privadas, porque, según estableció, su compromiso es convertir a Cataño en un importante destino turístico, versátil en su oferta y seguro. Finalmente, dejó claro que se han implementado estrictos procesos y controles para el fiel cumplimiento de requisitos establecidos por Agencias Federales y Estatales para el desarrollo de toda obra de infraestructura y de servicios.