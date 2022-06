Movidas para nombrar nuevo secretario en propiedad del DRNA

El gobernador, Pedro Pierluisi, tendría entre sus planes hacer una nueva designación en propiedad para la secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Según fuentes de Metro, el nombramiento bajo consideración recaería sobre el artista, Luis Berríos Negrón.

Berríos Negrón es hijo del abogado, Luis Berríos Amadeo, una figura muy cercana al exgobernador, Pedro Rosselló y al senador, Thomas Rivera Schatz. De hecho, fuentes de Metro apuntaron a que Rivera Schatz está impulsando la designación y garantizaría los votos de los senadores novoprogresistas. Aún así, entre senadores populares la designación no estaría 100 % asegurada, pues hay legisladores de mayoría que estarían más abiertos a mantener a la secretaria interina, Anaís Rodríguez Vega, según una de las fuentes consultadas por este diario. Precisamente ayer se le preguntó al Gobernador sobre el trabajo de la secretaria interina, y este dijo que está satisfecho con la labor que ha realizado la abogada. Sin embargo, al menos dos fuentes de este diario apuntaron a que se concretaría próximamente el nombramiento de Berríos Negrón como titular en propiedad del DRNA.

Al menos dos de las fuentes apuntaron a que Berríos Negrón fue al DRNA a entrevista y que la propia secretaria interina, Rodríguez Vega lo entrevistó, pero bajo la impresión de que sería un cargo de asesor y no para la secretaría en propiedad.

Berríos Negrón es un artista que ha estado en los últimos años residiendo en Europa en países como Alemania y Dinamarca. Artículos de publicaciones de arte lo describen como un artista multidisciplinario que trabaja intersecciones entre escultura, instalaciones y ecologismo. Cuenta con un doctorado en Arte, Tecnología y Diseño de Konstfack University of Art del Royal Institute of Technology en Estocolmo, Suecia. Además posee una maestría en arquitectura de MIT y un bachillerato en artes de Parsons School of Design.

En su curriculum vitae, se describe como un artista puertorriqueño que explora las fuerzas imprevistas de el calentamiento global como forma ambiental en la producción escultórica y espacial. Una búsqueda en internet arroja que Berríos Negrón ha sido artista residente de Para La Naturaleza aquí en Puerto Rico. Es miembro asociado del M.I.T. Council for the Arts. Ha recibido varios premios, incluyendo el primer premio del Parsons-Kalil Award for Smart Design, y el primer premio del M.I.T.-Schnitzer Award for the Visual Arts. En el 2021, fue uno de cuatro finalistas para el Premio Wheelwright de Arquitectura de la Universidad de Harvard. Tiene 49 años de edad.

El DRNA atiende actualmente álgidos casos ambientales como los desarrollos en la Reserva Nacional de Investigación Estaurina en Bahía de Jobos, el caso de un desarrollo sobre Cueva Las Golondrinas en Aguadilla y el caso de la piscina del Condominio Sol y Playa en Rincón, entre otros. El manejo de los casos controvertibles le costó la salida al anterior secretario, Rafael Machargo, aunque no se descarta que este sea contratado en otra posición en el gobierno de Puerto Rico.