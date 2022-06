Gobernador estima que la reconstrucción del sistema eléctrico tardará años

Ocho años más es el plazo que estimó el gobernador Pedro Pierluisi para que se dé una reconstrucción total del sistema eléctrico del país.

El término para culminar los trabajos lo dio a conocer ayer durante una conferencia en la sede la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), según reportó Noticentro.

“Esto no es como que vamos a cambiar todas las líneas de una vez, habría entonces un apagón en todo Puerto Rico. Entiendan que esto es una cosa muy seria. Esto no es venir a aquí y para que suene bonito para las gradas decir que no se preocupen que en dos meses vamos a cambiar todo el sistema. Si hacemos eso estaríamos apagados por dos meses. Esto va a tomar años, pero se va a hacer consecuentemente”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

La agencia federal anunció que aprobó 15 proyectos con una asignación de $107.3 millones en fondos federales. Aún quedan 21 proyectos por aprobar. Los proyectos que FEMA ha aprobado para la reconstrucción de la red eléctrica representan cerca del 1% de los fondos asignados para ese propósito.

No obstante, el gobernador Pedro Pierluisi se expresó optimista de que, de ahora en adelante, el ritmo de trabajo crecerá de manera “exponencial”, tanto para las obras del área de generación, bajo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como las de transmisión y distribución, que corresponden a Luma Energy.

Además de los $107 millones aprobados, FEMA ha asignado $9.2 millones adicionales para labores de mitigación de riesgos en esas obras. De esas obras, cuatro corresponden a trabajos en centrales generatrices: uno en la planta de Mayagüez, que ya concluyó; dos de reparaciones en la central Aguirre, en Salinas, que están en curso; y otro en Cambalache, que debe concluir antes de final de año, según Colón.

En el caso de la transmisión y distribución, además del trabajo en la subestación de Cataño, cuya construcción se espera que comience en octubre, figura el reemplazo de luminarias en Maunabo, Aguada, Luquillo, Guánica y Lajas. FEMA también ha comprometido dinero para obras en la subestación de Manatí, así como para atender alimentadores en Ponce (dos proyectos), Caguas y Arecibo.