Autoridades registraron robos en megatienda del centro comercial Montehiedra

Agentes, adscritos al Precinto de Caimito, investigaron dos querellas de apropiación ilegal en la tienda The Home Depot, ubicada en el centro comercial The Outlets at Montehiedra, en jurisdicción de San Juan.

Según la Uniformada, el querellante indicó que alguien, quien tuvo libre acceso al lugar, se apropió de tres MKE M18 trimmer blower combo, valorado en $499 cada uno, para un total de $1,497.

Por otro lado, en una segunda querella se informó que alguien, a quien se puede apreciar en las cámaras de seguridad, se apropió de diez pailas de sellador marca HENRY 887 Tropi-Cool White de 4.75 galones, con un costo de $445 cada paila, para un total de $4,450.

Ambas querellas fueron investigadas por el agente Wyder Rivera, del mencionado precinto policiaco, quien procedió a referir las mismas al personal de la División de Propiedad del CIC de San Juan.