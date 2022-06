Alegan que 259 ingenieros contratados por LUMA no pueden ejercer en Puerto Rico

La ingeniera Esther Maritza Zambrana Cruz, presidenta electa de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico, describió el martes, el sentir de la mayoría de los ingenieros en torno a la reconstrucción de la red eléctrica por parte de LUMA Energy.

“LUMA Energy, empresa contratada por el gobierno de Puerto Rico para administrar nuestra red eléctrica, cuenta con 492 empleados con grados académicos en ingeniería colocados en posiciones para las cuales se desconoce qué funciones concretamente realizan. De éstos, 259 no están registrados para ejercer como ingenieros en Puerto Rico. Es muy fácil que pase inadvertido el riesgo que esto representa para todos los que recibimos el servicio de esta empresa. Sería, por ende, terrible que no se investigue el tema y se asegure el cumplimiento cabal con nuestras leyes de una manera responsable y diligente”, dijo Zambrana Cruz en declaraciones escritas.

Expuso que la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico promueve el que este tema se investigue a fondo y se tomen las medidas que sean necesarias por las autoridades competentes.

“Desde nuestra perspectiva, el problema medular es permitir o promover la falacia de que un grado académico en ingeniería por sí solo es sinónimo de una práctica autorizada en Ley. Ese no es el caso. Para ejercer la ingeniería en Puerto Rico hay requisitos rigurosos de acreditación, competencia profesional, licenciamiento y normativas de práctica altamente reguladas por el estado. Una persona con solo un bachillerato en ingeniería simplemente no está autorizada en ley a ejercer una función de ingeniero en entrenamiento o licenciado. Ni siquiera un grado de maestría o doctorado en esta profesión por sí solo suple los requisitos de una licencia o certificado de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. La ciudadanía es quien mejor debe entender que los requisitos de ley que establece el estado para regular estas profesiones son para su misma protección y son consistentes en cualquier territorio de la nación americana. Entonces, nos corresponde a todos prevenir el colocar personas sin las debidas credenciales en posiciones que antes fueron ocupadas por profesionales licenciados en la Autoridad de Energía Eléctrica. No podemos reducir el estándar a la empresa que provee el servicio al presente”, añadió.

Sobre los riesgos en la reconstrucción de la red eléctrica, utilizó como ejemplo, los códigos de construcción de Puerto Rico que, como el código eléctrico nacional, son materia cuya responsabilidad es de dominio exclusivo de los ingenieros licenciados, con la pericia y la educación continuada que corresponde.

“Permitir que personas sin las debidas credenciales trabajen con estos códigos pone en riesgo a la ciudadanía que pretenden servir, y a ellos mismos. Tampoco es aceptable que LUMA se presente con menos de la mitad de su plantilla técnica en cumplimiento con las credenciales necesarias para garantizarnos la confiabilidad de un servicio esencial para nuestra ciudadanía”, abundó Zambrana Cruz.

“Nos da esperanza que un miembro de la Asamblea Legislativa ha traído este tema a la discusión pública. La posible violación de ley por parte de LUMA debe ser esclarecida y llevada hasta sus últimas consecuencias. La respuesta de todos debe ser avalar este esfuerzo y evitar situaciones que pongan en mayor riesgo la seguridad y el bienestar ciudadano. Además, esta gestión debe extenderse a otras corporaciones públicas y privadas del país si queremos ser consistentes con todas las áreas de servicio a nuestro pueblo”, señaló.

“No hay organismo con mayores facultades en Ley que la propia Asamblea Legislativa para solicitar información, investigar e incoar procesos judiciales conducentes al esclarecimiento de violaciones de esta naturaleza. Nuestra exhortación es que sean nuestros cuerpos legislativos quienes accionen contundentemente en este asunto de interés tan apremiante. Nuestro pueblo ha sobrevivido demasiados capítulos duros en los pasados años. No lo sentenciemos a vivir más problemas que son totalmente prevenibles”, concluyó.