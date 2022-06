Querella de la Policía confirma que exalcaldesa provocó accidente de tránsito en Aguadilla

La querella del accidente del sábado que involucra a la exacaldesa de Aguadilla, Yanitzia Irizarry, fue informada hoy y contradice la versión ofrecida por la exfuncionaria.

Según la querella atendida por la Policía Municial de Aguadilla, el accidente ocurrió a eso de las 8:48 de la noche del pasado sábado 4 de junio en la carretera 467 de este municipio. Contrario a la versión escrita enviada ayer a los medios, la querella indica que Irizarry provocó el accidente que fue investigado por el policía municipal Rogelio Cruz.

“Según información preliminar, los hechos ocurren mientras Yanitzia Irizarry Méndez, residente de Aguadilla, conducía el vehículo GMC, Yukón, color negro, año 2008 por la carretera 467 y al llegar al Kilómetro 3.1 de ese pueblo, en dirección de sur a norte, esta no tomó las debidas precauciones por ley, provocando que impactara con la parte frontal lateral derecha al auto Dodge, RAM, color rojo, año 2021, él cual era conducido por José I. Morell Martínez, quien se encontraba en la vía de rodaje en dirección de norte a sur”, lee la querella.

En tanto, ayer, cuando la querella aún no había sido reportada por la Policía Municipal de Aguadilla, la exalcaldesa envió unas declaraciones escritas donde aseguraba que no había provocado el accidente. Indicó que el sábado salía de una heladería con su familia cuando ocurrió el incidente y no se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas como reseñaron medios regionales.

“Ayer en la noche, luego de salir de la heladería Carvel ubicada en la carr 107, tomo mi vehículo y voy transitando por la carretera vieja de Borinquen, a la altura de la Escuela de Borinquen para llegar a mi residencia. Mientras transitaba unos jóvenes iban retrocediendo y al entrar en mi carril, ambos vehículos se impactan”, indicó.

“NUNCA ME FUI a la FUGA, ni mucho menos ingiero bebidas. Venía de compartir en familia de una heladería. El accidente de carácter leve está bajo el trámite que corresponde ante de las aseguradoras y la policía, como corresponde a cualquier ciudadano. Gracias por cada muestra de cariño!!”, señaló.

Según la página Entérate Aguadilla, la exalcaldesa alegadamente provocó el accidente de tránsito por manejar a “exceso de velocidad” y “bajo estado de embriaguez”. Indican, además, que su esposo alegadamente llegó al lugar del accidente y “agredió” a una de las víctimas del accidente. Irizarry, por su parte, tildó la información de “falsa y distorsionada”.

Precisamente ayer, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, ordenó una investigación administrativa relacionada al accidente encomendada a la Comisionada de la Policía Municipal Ana Ruiz Acevedo. El resultado de la investigación solicitada debe estar listo en menos de 24 horas y la misma debe incluir la querella y el Informe completo y detallado del accidente.