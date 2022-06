Proyecto de estatus debería estar en la Cámara federal antes de agosto

El sonado borrador del proyecto de estatus (Puerto Rico Status Act) para la Isla, podría convertirse en un proyecto de ley en las próximas semanas, con la intención de que pueda pasar por el pleno de la Cámara de Representantes federal antes del 31 de julio, adelantó hoy la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

La medida de consenso que habilitaría un plesbiscito en el 2023 entre las tres opciones de estatus viculante al Congreso, debe estar antes del fin del mes de julio en la Cámara federal para evitar que el cuerpo legislativo recese sin antes discutir la medida, dijo González en un “Punto X Punto” con Metro Puerto Rico. Sin embargo, la comisionada no descarta que haya enmiendas al borrador, aunque prefiere que no las tenga.

“Yo preferiría que se radique como está porque es el borrador que todos aprobamos, pero estuvimos escuchando el insumo de la gente y yo también entiendo que vendrán recomendaciones del Departamento de Justicia federal y de algunas otra agencia federales, así que vamos a ver que llega y como siempre, es un borrador de consenso, así que tiene que haber consenso también en aquellas enmiendas que se vayan a introducir a la medida”, sostuvo.

“La intención es que el proyecto pueda salir aprobado de la Cámara de Representantes para darle esos seis meses al Senado federal de poderlo atender”, señaló.

González dijo que tampoco se ha descartado que de ser aprobado el proyecto, el proceso eleccionario pueda ser supervisado por un ente externo a la Comisión Estatal de Elecciones.

“Esto es un proceso, como es un proyecto vinculante, donde la decisión que tomen los puertorriqueños es la que se va a acatar por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos y es la que va a transicionar a Puerto Rico hacia un estatus definitivo, yo creo que eso merece tener todas las salvaguardas, toda la transparencia, toda la fase de educación. Nadie descarta que haya otras personas supervisando el proceso, todavía eso está en pañales. Yo no descarto nada. Mientras más claro sea el proceso, más transparente, que se garantice el proceso de educación y corra pulcramente, mejor para Puerto Rico, porque no va a haber excusa… Ya estamos grandes, estamos en las de decidir”, puntualizó

Aseguró que la estadidad sí está disponible para Puerto Rico, contrario a los que la han criticado por guardar silencio durante las ponencias que realizaron en el encuentro del fin de semana en el Centro de Convenciones cuando le cuestionaron el por qué el Congreso no establece que la estadidad no está disponible para la Isla.

“Claro que está disponible sino no estuviera en este proyecto de ley. El fin de semana fue para permitirle a la gente hablar. Yo no iba a entrar a debatir con un deponente. Yo creo que el respeto era que los deponentes pudieran hablar. A mí me sorprendió muchísimo que casi de los treinta y pico de deponentes, veintipico fueron a favor de la estadidad. Curiosamente los que fueron a favor de la libre asociación o la independencia no hablaban de soluciones sino tratando de definir y ponerle trabas a la estadidad, lo que significa que es bastante real cuando escuchas a esos panelistas solamente atacar la estadidad. Claro que la estadidad está disponible, sino no estuviera en un borrador de consenso, sino el líder de la mayoría en la Cámara (federal) no estaría impulsando este acuerdo también”, dijo.

Por otra parte, dijo que a los militantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) el borrador les causa miedo, luego que alegaran que la posible medida tiene la estadidad como “una opción autoejecutable”. Sostuvo que en la reunión en la sede del PIP, los miembros argumentaron que a la opción de la estadidad no se le debe dar una transición de un año, sino de más tiempo o sacarse del proyecto de ley.

“Yo creo que, obviamente, eso denota el temor real a que el Congreso nos va a dar la estadidad, como en efecto va a pasar, y yo emplazo a todos aquellos que creen en la independencia que respalden este proyecto y que pueden convertir en realidad esa independencia con el voto de la gente”, sostuvo.

“Yo creo que cuando tú ves esos temores de algunos grupos al avance en términos de la gente y votando a favor de la estadidad, y que está en igualdad de condiciones con el resto de las demás alternativas, pues a alguna gente eso no le gusta y prefieren que nos quedemos en el statu quo, que nos quedemos como colonia, que nos quedemos en un sistema territorial en vez de buscar abrazar esa independencia, esa libre asociación o la estadidad”, apuntó.

Entiende que no debe ser difícil contar con el compromiso de republicanos para adelantar la medida. Asegura que si lo obtuvo para el proyecto 1522 que buscaba la estadidad si o no para Puerto Rico, para este “que permite más”, “debe ser mucho más fácil”.

“La realidad es que estamos hablando de un borrador pero ahora cuando se radique el proyecto pues vamos a poder llevar a cabo esa conversación en el resto de los miembros del Comité y del resto del pleno, pero lo importante aquí es conseguir los 218 votos. Ese es el número. A mí no me importa si son republicanos o demócratas, son 218 para que se apruebe en la Cámara y que pueda entonces salir con fuerza al Senado”, explicó.

PuntoXPunto: Jenniffer González